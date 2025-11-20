В Україні знову заговорили про блокування Telegram: мовна омбудсменка зробила нову заяву

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська вважає, що було б правильно заблокувати в Україні месенджер Telegram.

Месенджер Telegram. Фото: з відкритих джерел

На її думку, це допоможе позбутися засилля російської мови та ворожого контенту серед підлітків. Про це мовна омбудсменка сказала в інтерв’ю "Радіо Свобода".

"Це необхідно зробити, як мені видається. Дійсно, якщо ми стратеги, якщо ми думаємо про завтра, якщо ми думаємо про Україну українську, у принципі, інакшої не буде. Або буде просто названа територія, як і називається, але тут України не буде, якщо ми не почнемо послідовно перекривати оці канали поширення ворожих наративів, ворожої пропаганди", – зазначила Івановська.

Що думають українці

За даними дослідження "Інтерньюз", у 2024 році 72% українців використовували Telegram для читання новин.

Водночас результати минулорічного опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) свідчать, що лише 9% українців підтримують повну заборону Telegram. А близько 54% виступають лише за часткові обмеження, у тому числі блокування окремих каналів.

Дискусії щодо заборони Telegram в Україні тривають і на державному рівні. Так, Головне управління розвідки Міноборони раніше заявляло, що Telegram несе певні загрози для безпеки України, тому слід шукати варіанти вирішення цієї проблеми.

Як раніше повідомляв портал "Коментарі", спікер парламенту Руслан Стефанчук заявляв, що Верховна Рада України може на законодавчому рівні заборонити Telegram, але тільки в тому випадку, якщо буде отримано чіткі докази, що цей крок покращить інформаційну безпеку в країні.