В Украине снова заговорили о блокировке Telegram: языковая омбудсменка сделала новое заявление

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская считает, что было бы правильно заблокировать в Украине мессенджер Telegram.

Мессенджер Telegram. Фото: из открытых источников

По ее мнению, это поможет избавиться от засилья русского языка и вражеского контента среди подростков. Об этом языковая омбудсменка сказала в интервью Радио Свобода.

"Это необходимо сделать, как мне кажется. Действительно, если мы стратеги, если мы думаем о завтра, если мы думаем об Украине украинской, в принципе, иной не будет. Или будет просто названа территория, как и называется, но здесь Украины не будет, если мы не начнем последовательно перекрывать эти каналы распространения вражеских нарративов, вражеской пропаганды", – отметила Ивановская.

Что думают украинцы

По данным исследования Интерньюз, в 2024 году 72% украинцев использовали Telegram для чтения новостей.

В то же время, результаты прошлогоднего опроса Киевского международного института социологии (КМИС) свидетельствуют, что только 9% украинцев поддерживают полный запрет Telegram. А около 54% выступают лишь за частичные ограничения, в том числе блокировку отдельных каналов.

Дискуссии по запрету Telegram в Украине продолжаются и на государственном уровне. Так, Главное управление разведки Минобороны ранее заявляло, что Telegram несет определенные угрозы безопасности Украины, поэтому следует искать варианты решения этой проблемы.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", спикер парламента Руслан Стефанчук заявлял, что Верховная Рада Украины может на законодательном уровне запретить Telegram, но только в том случае, если будут получены четкие доказательства, что этот шаг улучшит информационную безопасность в стране.