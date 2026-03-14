Мерц пішов проти Трампа: які недавні кроки США обурили Берлін

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц помітно змінив свою риторику щодо війни навколо Ірану. Якщо на початку конфлікту він демонстрував підтримку діям США, то тепер все частіше застерігає про серйозні наслідки для Європи. Про це пише Politico.

Дональд Трамп та Фрідріх Мерц.

Минулого тижня під час візиту до Вашингтона Мерц виглядав солідарним із президентом США Дональдом Трампом і підтримав цілі американської військової кампанії. Однак через кілька днів канцлер почав публічно висловлювати стурбованість тим, що США не мають чіткої стратегії завершення війни.

Під час поїздки до Норвегії Мерц заявив, що конфлікт вже створює "серйозні проблеми безпеки" для Європи. За його словами, війна чинить сильний тиск на ціни на енергію та може спровокувати нову хвилю міграції.

Журналісти зазначають, що тон канцлера став набагато обережнішим у міру того, як війна наближається до третього тижня, а економічні ризики для найбільшої економіки ЄС зростають.

Особливо вразливим залишається промисловий сектор Німеччини, який залежить від енергоресурсів і вже відчуває труднощі на тлі високих цін на енергію.

Додатковий тиск на Мерця чинять і політичні чинники – критика з боку партнерів із коаліції із Соціал-демократичної партії, а також побоювання, що затяжний конфлікт може посилити позиції ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини".

Канцлер також розкритикував рішення адміністрації Трампа послабити нафтові санкції проти Росії, назвавши цей крок хибним. За його словами, існує ризик, що Москва скористається війною на Близькому Сході для зміцнення свого військового бюджету та продовження війни проти України.

"Ми хочемо гарантувати, що Росія не зможе використати війну в Ірані для ослаблення України", — наголосив Мерц.

Водночас канцлер дав зрозуміти, що Німеччина не має наміру ставати учасником конфлікту. За його словами, Берлін зосереджений на дипломатичних зусиллях, спрямованих на якнайшвидше припинення війни.

