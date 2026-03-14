Путин предлагал Трампу сделку по Ирану: детали

Кравцев Сергей
Российский диктатор Владимир Путин предложил вывезти запасы обогащенного урана Ирана на территорию России в рамках возможного соглашения о прекращении войны между США и Тегераном. Однако президент США Дональд Трамп отклонил эту инициативу. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на источники, знакомые с содержанием телефонного разговора лидеров двух стран.
Трамп и Путин.
По данным собеседников издания, Путин озвучил несколько идей по деэскалации конфликта во время разговора с Трампом 9 марта. Одним из ключевых предложений было перемещение иранских запасов урана в Россию для их хранения и контроля.
Теоретически такой шаг мог бы позволить лишить Иран возможности быстро создать ядерное оружие без ввода войск США или Израиля на территорию страны.
Речь идет примерно о 450 килограммах урана, обогащенного до уровня 60%. По оценкам экспертов, при дальнейшем обогащении этот материал всего за несколько недель можно превратить в оружейный уран, которого хватит для производства более десяти ядерных боеголовок.
Источники отмечают, что Россия технически способна принять этот материал. Более того, в рамках ядерного соглашения 2015 года Москва уже хранила иранский низкообогащенный уран.
Тем не менее Вашингтон не поддержал инициативу Кремля.
По информации Axios, аналогичные предложения Россия поднимала еще в мае 2025 года во время переговоров США и Ирана по ядерной программе – задолго до того, как США и Израиль нанесли удары по иранским ядерным объектам.
На последнем раунде переговоров перед началом войны Тегеран также отверг идею вывоза урана и предложил разбавлять его на собственных объектах под контролем Международного агентства по атомной энергии.
Тем временем США и Израиль рассматривают и более жесткие варианты. По данным издания, союзники обсуждали возможность отправки специальных подразделений для взятия под контроль иранских ядерных запасов.
Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что у Вашингтона есть "целый ряд вариантов", включая добровольную передачу урана.
При этом Трамп в интервью Fox News дал понять, что вопрос контроля над ураном пока не является главным приоритетом. По его словам, США могут сосредоточиться на этом позже.
