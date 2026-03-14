Путин предлагал Трампу сделку по Ирану: детали

Российский диктатор Владимир Путин предложил вывезти запасы обогащенного урана Ирана на территорию России в рамках возможного соглашения о прекращении войны между США и Тегераном. Однако президент США Дональд Трамп отклонил эту инициативу. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на источники, знакомые с содержанием телефонного разговора лидеров двух стран.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

По данным собеседников издания, Путин озвучил несколько идей по деэскалации конфликта во время разговора с Трампом 9 марта. Одним из ключевых предложений было перемещение иранских запасов урана в Россию для их хранения и контроля.

Теоретически такой шаг мог бы позволить лишить Иран возможности быстро создать ядерное оружие без ввода войск США или Израиля на территорию страны.

Речь идет примерно о 450 килограммах урана, обогащенного до уровня 60%. По оценкам экспертов, при дальнейшем обогащении этот материал всего за несколько недель можно превратить в оружейный уран, которого хватит для производства более десяти ядерных боеголовок.

Источники отмечают, что Россия технически способна принять этот материал. Более того, в рамках ядерного соглашения 2015 года Москва уже хранила иранский низкообогащенный уран.

Тем не менее Вашингтон не поддержал инициативу Кремля.

"Это не первый раз, когда выдвигается подобная идея. Ее уже предлагали раньше, и она не была принята. Позиция США заключается в том, что необходимо обеспечить надежный контроль над ураном", — заявил один из американских чиновников.

По информации Axios, аналогичные предложения Россия поднимала еще в мае 2025 года во время переговоров США и Ирана по ядерной программе – задолго до того, как США и Израиль нанесли удары по иранским ядерным объектам.

На последнем раунде переговоров перед началом войны Тегеран также отверг идею вывоза урана и предложил разбавлять его на собственных объектах под контролем Международного агентства по атомной энергии.

Тем временем США и Израиль рассматривают и более жесткие варианты. По данным издания, союзники обсуждали возможность отправки специальных подразделений для взятия под контроль иранских ядерных запасов.

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что у Вашингтона есть "целый ряд вариантов", включая добровольную передачу урана.

При этом Трамп в интервью Fox News дал понять, что вопрос контроля над ураном пока не является главным приоритетом. По его словам, США могут сосредоточиться на этом позже.

