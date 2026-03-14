Путін пропонував Трампу угоду щодо Ірану: деталі

Російський диктатор Володимир Путін запропонував вивезти запаси збагаченого урану Ірану на територію Росії в рамках можливої угоди про припинення війни між США та Тегераном. Проте президент США Дональд Трамп відхилив цю ініціативу. Про це повідомляє видання Axios із посиланням на джерела, знайомі зі змістом телефонної розмови лідерів двох країн.

За даними співрозмовників видання, Путін озвучив кілька ідей щодо деескалації конфлікту під час розмови із Трампом 9 березня. Однією з ключових пропозицій було переміщення іранських запасів урану до Росії для їх зберігання та контролю.

Теоретично, такий крок міг би дозволити позбавити Іран можливості швидко створити ядерну зброю без введення військ США чи Ізраїлю на територію країни.

Йдеться приблизно про 450 кілограмів урану, збагаченого до рівня 60%. За оцінками експертів, за подальшого збагачення цей матеріал лише за кілька тижнів можна перетворити на збройовий уран, якого вистачить для виробництва понад десять ядерних боєголовок.

Джерела зазначають, що Росія технічно здатна прийняти цей матеріал. Більше того, в рамках ядерної угоди 2015 року Москва вже зберігала іранський низькозбагачений уран.

Проте Вашингтон не підтримав ініціативу Кремля.

"Це не вперше, коли висувається подібна ідея. Її вже пропонували раніше, і її не було прийнято. Позиція США полягає у тому, що необхідно забезпечити надійний контроль над ураном", — заявив один із американських чиновників.

За інформацією Axios, аналогічні пропозиції Росія піднімала ще у травні 2025 року під час переговорів США та Ірану щодо ядерної програми – задовго до того, як США та Ізраїль завдали ударів по іранських ядерних об'єктах.

На останньому раунді переговорів перед початком війни Тегеран також відкинув ідею вивезення урану та запропонував розбавляти його на власних об'єктах під контролем Міжнародного агентства з атомної енергії.

Тим часом США та Ізраїль розглядають і жорсткіші варіанти. За даними видання, союзники обговорювали можливість надсилання спеціальних підрозділів для взяття під контроль іранських ядерних запасів.

Міністр оборони США Піт Хегсет заявив, що Вашингтон має "цілу низку варіантів", включаючи добровільну передачу урану.

Трамп в інтерв'ю Fox News дав зрозуміти, що питання контролю над ураном поки не є головним пріоритетом. За його словами, США можуть зосередитись на цьому пізніше.

