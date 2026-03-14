Мерц пошел против Трампа: какие недавние шаги США возмутили Берлин

Канцлер Германии Фридрих Мерц заметно изменил свою риторику относительно войны вокруг Ирана. Если в начале конфликта он демонстрировал поддержку действиям США, то теперь все чаще предупреждает о серьезных последствиях для Европы. Об этом пишет Politico.

Дональд Трамп и Фридрих Мерц.

На прошлой неделе во время визита в Вашингтон Мерц выглядел солидарным с президентом США Дональдом Трампом и поддержал цели американской военной кампании. Однако спустя несколько дней канцлер начал публично выражать обеспокоенность тем, что у США нет четкой стратегии завершения войны.

Во время поездки в Норвегию Мерц заявил, что конфликт уже создает "серьезные проблемы безопасности" для Европы. По его словам, война оказывает сильное давление на цены на энергию и может спровоцировать новую волну миграции.

Журналисты отмечают, что тон канцлера стал гораздо более осторожным по мере того, как война приближается к третьей неделе, а экономические риски для крупнейшей экономики ЕС растут.

Особенно уязвимым остается промышленный сектор Германии, который сильно зависит от энергоресурсов и уже испытывает трудности на фоне высоких цен на энергию.

Дополнительное давление на Мерца оказывают и политические факторы – критика со стороны партнеров по коалиции из Социал-демократической партии, а также опасения, что затяжной конфликт может усилить позиции ультраправой партии "Альтернатива для Германии".

Канцлер также раскритиковал решение администрации Трампа ослабить нефтяные санкции против России, назвав этот шаг ошибочным. По его словам, существует риск, что Москва воспользуется войной на Ближнем Востоке для укрепления своего военного бюджета и продолжения войны против Украины.

"Мы хотим гарантировать, что Россия не сможет использовать войну в Иране для ослабления Украины", — подчеркнул Мерц.

В то же время канцлер дал понять, что Германия не намерена становиться участником конфликта. По его словам, Берлин сосредоточен на дипломатических усилиях, направленных на скорейшее прекращение войны.

