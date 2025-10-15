Після учорашніх гучних новин про позбавлення мера Одеси Геннадія Труханова українського громадянства та автоматичного зняття його з посади міського голови, у мережі з’явилися меми з цього приводу.

Меми про ексмера Одеси «порвали» Інтернет: «збито одного Труханова»

Автори картинок-жартів пов’язали ексмера Одеси Геннадія Труханова та нового очільника Одеської МВА Сергія Лисака за зачісками – обидва є лисими.

Також втрату посади у мережі уявили як зведення Повітряних Сил, коли пишуть про збиття ворожих цілей над Україною: "Збито 1 Труханова", пише автор мему.

Крім того, Труханова зобразили у платку та окулярах – саме в такому образі дружина Медведчука Оксана Марченко зверталася до президента Туреччини Ердогана.

Інші меми пов’язують Труханова з Царьовим та Полуніним, яких також позбавили громадянства України, а також висміяли рішення ексмера Одеси оскаржувати позбавлення громадянства у суді: нібито без паспорта це зробити неможливо.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення щодо "осіб у яких виявили російське громадянство", не називаючи прізвища.

В ефірі телемарафону з посиланням на "джерело у владі" повідомили, що йдеться про мера Одеси Геннадія Труханова, засудженого в Україні екснардепа Олега Царьова та танцівника балету Сергія Полуніна. Царьов у телеграмі відреагував на цю новину:

"В ефірі українського телемарафону заявили, що Зеленський позбавив мене громадянства України. PS Смішно: в ефірі сказано, що я колишній депутат від ОПЗЖ. А я ніколи таким не був. Скільки років мене немає в Україні, але Зеленський пам'ятає мене і продовжує зі мною боротися. Це добре, отже, боїться. Президент, який зруйнував Україну, тепер позбавляє мене її громадянства. Але немає вже тієї країни, якою він мене намагається позбавити. Ми приберемо Зеленського, а українцям повернемо їхню справжню Україну — мирну та квітучу", – пише нардеп-втікач.