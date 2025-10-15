Мемы о мэре Одессы «порвали» Интернет: «сбит один Труханов»

После вчерашних громких новостей о лишении мэра Одессы Геннадия Труханова украинского гражданства и автоматического снятия его с должности городского головы, в сети появились мемы на этот счет.

Мемы про мэра Одеси «порвали» Інтернет: «збито одного Труханова»

Авторы картинок-шуток связали мэра Одессы Геннадия Труханова и нового главу Одесской ГВА Сергея Лысака по прическам – оба лысые.

Также потерю должности в сети представили как сводку Воздушных Сил, когда пишут о сбитии враждебных целей над Украиной: "Сбит 1 Труханов", пишет автор мема.

Кроме того, Труханова изобразили в платке и очках – именно в таком образе супруга Медведчука Оксана Марченко обращалась к президенту Турции Эрдогану.

Остальные мемы связывают Труханова с Царевым и Полуниным, которых также лишили гражданства Украины, а также высмеяли решение экс-мэра Одессы обжаловать лишение гражданства в суде: якобы без паспорта это сделать невозможно.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Украины Владимир Зеленский принял решение относительно "лиц, в которых выявили российское гражданство", не называя фамилии.

В эфире телемарафона со ссылкой на "источник у власти" сообщили, что речь идет о мэре Одессы Геннадии Труханове, осужденном в Украине экс-нардепе Олеге Цареве и танцовщике балета Сергее Полунине. Царев в телеграме отреагировал на эту новость:

"В эфире украинского телемарафона заявили, что Зеленский лишил меня гражданства Украины. PS Смешно: в эфире сказано, что я бывший депутат от ОПЗЖ. А я никогда таковым не был. Сколько лет меня нет в Украине, но Зеленский помнит и продолжает со мной бороться. Это хорошо, значит, боится. Президент, разрушивший Украину, теперь лишает меня ее гражданства. Но нет уже той страны, которой он меня пытается лишить. Мы уберем Зеленского, а украинцам вернем их настоящую Украину — мирную и цветущую", – пишет беглый нардеп.