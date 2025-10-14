Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення щодо "осіб у яких виявили російське громадянство", не називаючи прізвища.

Олег Царьов відреагував на позбавлення його українського громадянства

В ефірі телемарафону з посиланням на "джерело у владі" повідомили, що йдеться про мера Одеси Геннадія Труханова, засудженого в Україні екснардепа Олега Царьова та танцівника балету Сергія Полуніна.

Царьов у телеграмі відреагував на цю новину:

"В ефірі українського телемарафону заявили, що Зеленський позбавив мене громадянства України. PS Смішно: в ефірі сказано, що я колишній депутат від ОПЗЖ. А я ніколи таким не був. Скільки років мене немає в Україні, але Зеленський пам'ятає мене і продовжує зі мною боротися. Це добре, отже, боїться. Президент, який зруйнував Україну, тепер позбавляє мене її громадянства. Але немає вже тієї країни, якою він мене намагається позбавити. Ми приберемо Зеленського, а українцям повернемо їхню справжню Україну — мирну та квітучу", – пише нардеп-втікач.

