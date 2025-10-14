logo_ukra

Олег Царьов відреагував на позбавлення його українського громадянства
НОВИНИ

Олег Царьов відреагував на позбавлення його українського громадянства

Колишній нардеп Олег Царьов прокоментував новину про себе

14 жовтня 2025, 18:00
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення щодо "осіб у яких виявили російське громадянство", не називаючи прізвища.

В ефірі телемарафону з посиланням на "джерело у владі" повідомили, що йдеться про мера Одеси Геннадія Труханова, засудженого в Україні екснардепа Олега Царьова та танцівника балету Сергія Полуніна.

Царьов у телеграмі відреагував на цю новину:

"В ефірі українського телемарафону заявили, що Зеленський позбавив мене громадянства України.

PS Смішно: в ефірі сказано, що я колишній депутат від ОПЗЖ. А я ніколи таким не був.

Скільки років мене немає в Україні, але Зеленський пам'ятає мене і продовжує зі мною боротися. Це добре, отже, боїться.

Президент, який зруйнував Україну, тепер позбавляє мене її громадянства. Але немає вже тієї країни, якою він мене намагається позбавити.

Ми приберемо Зеленського, а українцям повернемо їхню справжню Україну — мирну та квітучу", – пише нардеп-втікач.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Донецьку вода йде раз на три дні. Політик-втікач часів Януковича Олег Царьов прокоментував ситуацію з водою у тимчасово окупованому обласному центрі Донецької області, в якому зараз господарює так звана "влада ДНР".

"Змивати унітаз ніяк. Звичайна справа: донеччани в унітаз кладуть кульок. І потім ці кульочки хтось нормальний, у сміття. Хто ні – викидає під вікнами. З такими борються сусіди. Відео та фото викладати не буду. Донецьк у моїй пам'яті – місто троянд. Зразкове місто. Так було завжди, причому з радянських часів, шахтарський регіон був на особливій нормі постачання. Так було завжди, але не зараз. Трагедія", – пише Царьов, натякаючи, що за України місто Донецьк ніколи не було в такому занепаді, як зараз.



