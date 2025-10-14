logo

Олег Царев отреагировал на лишение его украинского гражданства
commentss НОВОСТИ Все новости

Олег Царев отреагировал на лишение его украинского гражданства

Бывший нардеп Олег Царев прокомментировал новость о себе

14 октября 2025, 18:00
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение относительно "лиц, в которых выявили российское гражданство", не называя фамилии.

Олег Царев отреагировал на лишение его украинского гражданства

Олег Царев отреагировал на лишение его украинского гражданства

В эфире телемарафона со ссылкой на "источник у власти" сообщили, что речь идет о мэре Одессы Геннадии Труханове, осужденном в Украине экс-нардепе Олеге Цареве и танцовщике балета Сергее Полунине.

Царев в телеграме отреагировал на эту новость:

"В эфире украинского телемарафона заявили, что Зеленский лишил меня гражданства Украины.

PS Смешно: в эфире сказано, что я бывший депутат от ОПЗЖ. А я никогда таковым не был.

Сколько лет меня нет в Украине, но Зеленский помнит и продолжает со мной бороться. Это хорошо, значит, боится.

Президент, разрушивший Украину, теперь лишает меня ее гражданства. Но нет уже той страны, которой он меня пытается лишить.

Мы уберем Зеленского, а украинцам вернем их настоящую Украину — мирную и цветущую", – пишет беглый нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Донецке вода идет раз в три дня. Беглый бег времен Януковича Олег Царев прокомментировал ситуацию с водой во временно оккупированном областном центре Донецкой области, в котором сейчас хозяйничает так называемая "власть ДНР".

"Смывать унитаз никак. Обычное дело: дончане в унитаз кладут кулечки. И потом эти кулечки кто-то нормальный, в мусор. Кто нет – выбрасывает под окнами. С такими борются соседи. Видео и фото выкладывать не буду. Донецк в моей памяти – город роз. Примерный город. Так было всегда, причем с советских времен, шахтерский регион был на особой норме снабжения. Так было всегда, но не сейчас. Трагедия", – пишет Царев, намекая, что при Украине город Донецк никогда не был в таком упадке, как сейчас.



