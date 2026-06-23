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Мельник у Радбезі ООН іронічно висміяв Росію фразою про "прекрасну маркізу"

Постпред України при ООН Андрій Мельник висміяв заяви Росії про успіхи у війні, згадавши пісню "Все добре, прекрасна маркізо".

23 червня 2026, 15:55
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Slava Kot

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник під час засідання Ради Безпеки різко розкритикував заяви російської делегації про ситуацію на фронті та стан економіки РФ. Дипломат заявив, що озвучена Москвою картина не має нічого спільного з реальністю, а наприкінці виступу використав іронічну алюзію на відому пісню.

Мельник у Радбезі ООН іронічно висміяв Росію фразою про "прекрасну маркізу"

Андрій Мельник. Фото з відкритих джерел

Мельник відреагував на виступ представниці Росії, яка описувала країну-агресорку як державу зі стабільною економікою, успішним наступом армії та нібито повністю контрольованою війною проти України. Український дипломат наголосив, що "жодне слово з того, що ми чули, не відповідає правді".

За його словами, російські війська вже близько пів року не можуть досягти стратегічного прориву на фронті, а втрати окупаційної армії продовжують зростати. Мельник заявив, що Росія щомісяця втрачає понад 30 тисяч військових убитими та важкопораненими. 

"Однак, реальність на місцях така, що вона є прямо протилежною. Вже пів року російські війська застрягли на лінії фронту. Росія щомісяця втрачає понад тридцять тисяч солдатів, що вдвічі більше, ніж Радянський Союз втратив за десять років війни в Афганістані", – сказав Мельник.

Дипломат також звернув увагу, що наслідки війни дедалі відчутніше позначаються на самій Росії. Він нагадав, що війна почата Володимиром Путіним, не лише виснажує армію, а й створює дедалі більший тиск на російське суспільство та економіку.

"Це нагадує відому французьку пісню: "Tout va tres bien, Madame la Marquise". А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо", — підсумував Мельник, висміявши спроби Москви демонструвати у ООН образ повного контролю над ситуацією.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Андрій Мельник натякнув, що Київ може переглянути свої підходи, якщо міжнародні інститути продовжать не діяти.

Також "Коментарі" писали, як Сергій Лавров вилаявся під час круглого столу по Україні. Конфуз потрапив на відео.



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=vYRfQo6JMxc
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