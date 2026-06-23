Мельник в Совбезе ООН иронически высмеял Россию фразой о "прекрасной маркизе"

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник во время заседания Совета Безопасности подверг резкой критике заявления российской делегации о ситуации на фронте и состоянии экономики РФ. Дипломат заявил, что озвученная Москвой картина не имеет ничего общего с реальностью, а в конце выступления использовал ироническую аллюзию на известную песню.

Андрей Мельник. Фото из открытых источников

Мельник отреагировал на выступление представительницы России, которая описывала страну-агрессорку как государство со стабильной экономикой, успешным наступлением армии и якобы полностью контролируемой войной против Украины. Украинский дипломат подчеркнул, что "ни одно слово из того, что мы слышали, не соответствует правде".

По его словам, российские войска уже около полугода не могут добиться стратегического прорыва на фронте, а потери оккупационной армии продолжают расти. Мельник заявил, что Россия ежемесячно теряет более 30 тысяч военных убитыми и тяжелоранеными.

"Однако, реальность на местах такова, что она прямо противоположна. Уже полгода российские войска застряли на линии фронта. Россия ежемесячно теряет более тридцати тысяч солдат, что вдвое больше, чем Советский Союз потерял за десять лет войны в Афганистане", – сказал Мельник.

Дипломат также обратил внимание, что последствия войны все более ощутимо сказываются на самой России. Он напомнил, что война начатая Владимиром Путиным не только истощает армию, но и создает все большее давление на российское общество и экономику.

"Это напоминает известную французскую песню: "Tout va tres bien, Madame la Marquise". А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо", — подытожил Мельник, высмеяв попытки Москвы демонстрировать в ООН образ полного контроля над ситуацией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Андрей Мельник намекнул, что Киев может пересмотреть свои подходы, если международные институты продолжат бездействовать.

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