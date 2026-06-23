«Терпіння не безмежне»: Україна попередила Радбез ООН про можливу зміну курсу

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник виступив із жорсткою заявою на засіданні Ради Безпеки, давши зрозуміти, що Київ все менш задоволений реакцією міжнародного співтовариства на російську агресію.

Андрій Мельник. Фото: з відкритих джерел

За словами дипломата, протягом останніх п'ятнадцяти місяців Україна послідовно домагається ухвалення Радбезом резолюції про повне і безумовне припинення вогню. Однак ці ініціативи так і не отримали необхідної підтримки, незважаючи на постійні атаки Росії та погіршення гуманітарної ситуації.

Мельник наголосив, що Україна залишається відкритою до прямого діалогу з Москвою, якщо його метою стане досягнення справедливого та сталого миру на основі міжнародного права та принципів Статуту ООН. Водночас він попередив, що очікування не може тривати нескінченно.

Український дипломат фактично поставив під сумнів ефективність нинішнього підходу міжнародних структур, який ґрунтується на очікуванні подальшого розвитку подій. За його словами, якщо політика "зачекаємо та подивимося" збережеться, Київ може почати шукати інші механізми захисту своїх національних інтересів.

Окремо Мельник звернув увагу на ситуацію в Росії. Він заявив, що навіть багаторівнева система протиповітряної оборони довкола Москви вже не гарантує безпеки військових об'єктів. На його думку, наслідки війни дедалі помітніше відчуваються на території самої РФ.

Завершуючи виступ, представник України звернувся безпосередньо до російської сторони. Він наголосив, що окупація українських територій не може бути легалізована чи закріплена силою.

"Вам ніколи не вдасться утримати ці землі", — заявив дипломат, закликавши Росію вивести війська та припинити агресію проти України.

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