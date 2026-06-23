logo_ukra

BTC/USD

63981

ETH/USD

1727.43

USD/UAH

44.91

EUR/UAH

51.41

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією «Терпіння не безмежне»: Україна попередила Радбез ООН про можливу зміну курсу
commentss НОВИНИ Всі новини

«Терпіння не безмежне»: Україна попередила Радбез ООН про можливу зміну курсу

Андрій Мельник натякнув, що Київ може переглянути свої підходи, якщо міжнародні інститути продовжать не діяти

23 червня 2026, 06:52
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник виступив із жорсткою заявою на засіданні Ради Безпеки, давши зрозуміти, що Київ все менш задоволений реакцією міжнародного співтовариства на російську агресію.

«Терпіння не безмежне»: Україна попередила Радбез ООН про можливу зміну курсу

Андрій Мельник. Фото: з відкритих джерел

За словами дипломата, протягом останніх п'ятнадцяти місяців Україна послідовно домагається ухвалення Радбезом резолюції про повне і безумовне припинення вогню. Однак ці ініціативи так і не отримали необхідної підтримки, незважаючи на постійні атаки Росії та погіршення гуманітарної ситуації.

Мельник наголосив, що Україна залишається відкритою до прямого діалогу з Москвою, якщо його метою стане досягнення справедливого та сталого миру на основі міжнародного права та принципів Статуту ООН. Водночас він попередив, що очікування не може тривати нескінченно.

Український дипломат фактично поставив під сумнів ефективність нинішнього підходу міжнародних структур, який ґрунтується на очікуванні подальшого розвитку подій. За його словами, якщо політика "зачекаємо та подивимося" збережеться, Київ може почати шукати інші механізми захисту своїх національних інтересів.

Окремо Мельник звернув увагу на ситуацію в Росії. Він заявив, що навіть багаторівнева система протиповітряної оборони довкола Москви вже не гарантує безпеки військових об'єктів. На його думку, наслідки війни дедалі помітніше відчуваються на території самої РФ.

Завершуючи виступ, представник України звернувся безпосередньо до російської сторони. Він наголосив, що окупація українських територій не може бути легалізована чи закріплена силою.

"Вам ніколи не вдасться утримати ці землі", — заявив дипломат, закликавши Росію вивести війська та припинити агресію проти України.

Читайте також на порталі "Коментарі" — таємні контакти з Москвою викликали бурю в ЄС: хто із впливових топів опинився у центрі скандалу.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://interfax.com.ua/news/general/1178716.html
Теги:

Новини

Всі новини