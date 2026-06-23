«Терпение не безгранично»: Украина предупредила Совбез ООН о возможной смене курса

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник выступил с жестким заявлением на заседании Совета Безопасности, дав понять, что Киев все менее удовлетворен реакцией международного сообщества на продолжающуюся российскую агрессию.

Андрей Мельник. Фото: из открытых источников

По словам дипломата, на протяжении последних пятнадцати месяцев Украина последовательно добивается принятия Совбезом резолюции о полном и безусловном прекращении огня. Однако эти инициативы так и не получили необходимой поддержки, несмотря на постоянные атаки России и ухудшение гуманитарной ситуации.

Мельник подчеркнул, что Украина остается открытой к прямому диалогу с Москвой, если его целью станет достижение справедливого и устойчивого мира на основе международного права и принципов Устава ООН. Вместе с тем он предупредил, что ожидание не может продолжаться бесконечно.

Украинский дипломат фактически поставил под сомнение эффективность нынешнего подхода международных структур, основанного на ожидании дальнейшего развития событий. По его словам, если политика "подождем и посмотрим" сохранится, Киев может начать искать другие механизмы защиты своих национальных интересов.

Отдельно Мельник обратил внимание на ситуацию внутри России. Он заявил, что даже многоуровневая система противовоздушной обороны вокруг Москвы уже не гарантирует безопасности военных объектов. По его мнению, последствия войны все заметнее ощущаются на территории самой РФ.

Завершая выступление, представитель Украины обратился непосредственно к российской стороне. Он подчеркнул, что оккупация украинских территорий не может быть легализована или закреплена силой.

"Вам никогда не удастся удержать эти земли", — заявил дипломат, призвав Россию вывести войска и прекратить агрессию против Украины.

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