Майже 100 тисяч чиновників зникли з реєстру: розкрито масштаби засекречення декларацій

В Україні майже 100 тисяч державних службовців та посадових осіб приховали свої електронні декларації з публічного доступу. Про це свідчать дані дослідження OpenDataBot, заснованого на інформації Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Декларації чиновників. Фото: з відкритих джерел

Станом на липень 2026 року з Єдиного реєстру декларацій було вилучено 445,5 тисяч документів, що належать 99 087 декларантам. У середньому кожен із них приховав близько чотирьох-п'яти декларацій одразу, оскільки після отримання відповідного дозволу з відкритого доступу видаляються всі раніше подані документи.

Найбільше засекречених декларацій посідає звітні періоди на початок повномасштабної війни. Так, близько 95 тисяч документів належать до 2016 року, ще понад 72 тисячі – до 2020-го. Дослідники зазначають, що після 2022 року частка прихованих декларацій є значно нижчою.

Більше половини всіх декларантів, які скористалися механізмом засекречення, складають військовослужбовці Збройних сил України – понад 50 тисяч осіб. Далі йдуть співробітники Національної поліції, представники органів місцевого самоврядування, Державної служби з надзвичайних ситуацій та податкової служби.

У НАЗК пояснили, що агенція самостійно не оцінює обґрунтованість закриття декларацій. Рішення приймається на підставі подання державних органів, які повинні довести існування загрози безпеці для декларанта або членів його сім'ї.

Механізм тимчасового вилучення декларацій з'явився після поновлення обов'язкового електронного декларування наприкінці 2023 року. Спочатку він призначався для захисту військовослужбовців та співробітників силових структур в умовах війни, проте чинний порядок дозволяє поводитися з подібними ініціативами практично будь-якому державному органу за наявності відповідного обґрунтування. Саме тому масштаби засекречування декларацій продовжують викликати активні дискусії щодо балансу між безпекою та прозорістю влади.

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