Тысячи чиновников задекларировали биткоины: должны ли они уже сейчас платить налоги

В 2025 году украинские чиновники установили новый рекорд по количеству задекларированной криптовалюты. По данным платформы Opendatabot, биткоины в своих электронных декларациях указали 2861 чиновник – это на 16% больше, чем годом ранее. На этом фоне возникает закономерный вопрос: должны ли владельцы криптоактивов сейчас платить налоги, или законодательство до сих пор оставляет для них "серую зону"?

Интернет-портал "Комментарии" обратился с соответствующими запросами в парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и Государственной налоговой службы Украины.

В парламентском комитете напомнили, что еще в сентябре 2025 г. Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №10225-д, который должен урегулировать оборот виртуальных активов и установить специальный порядок их налогообложения. В настоящее время документ готовится ко второму чтению, а специально созданная рабочая группа продолжает доработку его положений. К этой работе привлечены представители Государственной налоговой службы.

В то же время в ГНС пояснили, что специальных правил налогообложения криптовалют в Украине пока не существует. Причина в том, что Закон "О виртуальных активах" до сих пор не вступил в силу. Он заработает только после принятия отдельного закона, который внесет изменения в Налоговый кодекс по налогообложению операций с криптоактивами.

Однако это не означает, что доходы от криптовалют вообще не облагаются налогом. Налоговая служба отмечает: если физическое лицо получило доход от продажи криптовалюты, он подлежит налогообложению по общим нормам Налогового кодекса. Такие доходы должны быть включены в годовую декларацию об имущественном положении и доходах, после чего необходимо самостоятельно уплатить налог на доходы физических лиц и военный сбор в установленные законом сроки.

Другими словами, сам факт владения биткоинами или другими криптоактивами не создает налогового долга. Налогообложение возникает именно после получения дохода от их продаж или других операций, принесших прибыль.

Ожидается, что после окончательного принятия законопроекта о виртуальных активах правила налогообложения криптовалют станут более четкими. Тогда будет определен не только правовой статус криптоактивов, но и специальный механизм уплаты налогов по таким операциям. Пока тысячи украинских чиновников могут декларировать свои цифровые активы, однако вопрос их специального налогообложения остается открытым до завершения законодательной реформы.

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