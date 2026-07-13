Тисячі чиновників задекларували біткоїни: чи повинні вони вже зараз платити податки

У 2025 році українські посадовці встановили новий рекорд за кількістю задекларованої криптовалюти. За даними платформи Opendatabot, біткоїни у своїх електронних деклараціях вказали 2861 чиновник – це на 16% більше, ніж роком раніше. На цьому тлі виникає закономірне питання: чи повинні власники криптоактивів уже зараз сплачувати податки, чи законодавство досі залишає для них "сіру зону"?

Інтернет-портал "Коментарі" звернувся із відповідними запитами до парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики та Державної податкової служби України.

У парламентському комітеті нагадали, що ще у вересні 2025 року Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №10225-д, який має врегулювати обіг віртуальних активів та встановити спеціальний порядок їх оподаткування. Наразі документ готується до другого читання, а спеціально створена робоча група продовжує доопрацювання його положень. До цієї роботи також залучені представники Державної податкової служби.

Водночас у ДПС пояснили, що спеціальних правил оподаткування криптовалют в Україні поки що не існує. Причина полягає в тому, що Закон "Про віртуальні активи" досі не набув чинності. Він запрацює лише після ухвалення окремого закону, який внесе зміни до Податкового кодексу щодо оподаткування операцій із криптоактивами.

Однак це не означає, що доходи від криптовалют взагалі не оподатковуються. Податкова служба наголошує: якщо фізична особа отримала дохід від продажу криптовалюти, він підлягає оподаткуванню за загальними нормами Податкового кодексу. Такі доходи мають бути включені до річної декларації про майновий стан і доходи, після чого необхідно самостійно сплатити податок на доходи фізичних осіб та військовий збір у встановлені законом строки.

Іншими словами, сам факт володіння біткоїнами чи іншими криптоактивами не створює податкового обов'язку. Оподаткування виникає саме після отримання доходу від їх продажу або інших операцій, які принесли прибуток.

Очікується, що після остаточного ухвалення законопроєкту про віртуальні активи правила оподаткування криптовалют стануть значно чіткішими. Тоді буде визначено не лише правовий статус криптоактивів, а й спеціальний механізм сплати податків із таких операцій. Поки ж тисячі українських чиновників можуть декларувати свої цифрові активи, однак питання їх спеціального оподаткування залишається відкритим до завершення законодавчої реформи.

Читайте також на порталі "Коментарі" — НБУ запускає 2000 гривень: крок до модернізації чи тривожний сигнал для економіки.



