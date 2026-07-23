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Почти 100 тысяч чиновников исчезли из реестра: раскрыты масштабы засекречивания деклараций

За годы электронного декларирования из открытого доступа убрали почти полмиллиона документов. Чаще всего декларации скрывают военные, полицейские и представители силовых структур

23 июля 2026, 14:00
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Кравцев Сергей

В Украине почти 100 тысяч государственных служащих и должностных лиц скрыли свои электронные декларации из публичного доступа. Об этом свидетельствуют данные исследования OpenDataBot, основанного на информации Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК).

Почти 100 тысяч чиновников исчезли из реестра: раскрыты масштабы засекречивания деклараций

Декларации чиновников. Фото: из открытых источников

По состоянию на июль 2026 года из Единого реестра деклараций было изъято 445,5 тысячи документов, принадлежащих 99 087 декларантам. В среднем каждый из них скрыл около четырех-пяти деклараций сразу, поскольку после получения соответствующего разрешения из открытого доступа удаляются все ранее поданные документы.

Наибольшее количество засекреченных деклараций приходится на отчетные периоды до начала полномасштабной войны. Так, около 95 тысяч документов относятся к 2016 году, еще более 72 тысяч – к 2020-му. Исследователи отмечают, что после 2022 года доля скрытых деклараций значительно ниже.

Более половины всех декларантов, воспользовавшихся механизмом засекречивания, составляют военнослужащие Вооруженных сил Украины – свыше 50 тысяч человек. Далее следуют сотрудники Национальной полиции, представители органов местного самоуправления, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и налоговой службы.

В НАЗК пояснили, что агентство самостоятельно не оценивает обоснованность закрытия деклараций. Решение принимается на основании представлений государственных органов, которые должны доказать существование угрозы безопасности для декларанта или членов его семьи.

Механизм временного изъятия деклараций появился после восстановления обязательного электронного декларирования в конце 2023 года. Изначально он предназначался для защиты военнослужащих и сотрудников силовых структур в условиях войны, однако действующий порядок позволяет обращаться с подобными инициативами практически любому государственному органу при наличии соответствующего обоснования. Именно поэтому масштабы засекречивания деклараций продолжают вызывать активные дискуссии о балансе между безопасностью и прозрачностью власти.

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