Масований удар по Києву: де в Україні вже вводять графіки аварійних відключень світла

Через наслідки нічної комбінованої російської атаки на енергетику Сумська область перейшла на графіки аварійних відключень світла. Про це йдеться в Telegram-каналі "Сумиобленерго".

Вимкнення світла. Фото: із відкритих джерел

Повідомляється, що на території Сумської області запроваджено графіки аварійних відключень за вказівкою НЕК "Укренерго".

"Наразі графіки аварійних відключень діють на 10 черг споживачів", — зазначили в обленерго.

Причина запровадження аварійних графіків – наслідки російської атаки на енергетику.

Графіки аварійних відключень застосовуються в аварійних випадках, коли за дуже короткий термін потрібно негайно знизити величину споживаної потужності з мережі.

Також звертається увага, що черги при аварійних графіках та графіках погодинних відключень не однакові.

Черга при аварійних відключеннях відображається в реальному часі на сайті АТ "Сумиобленерго" у розділі "Споживачам"-"Відключення" за конкретною адресою або номером рахунку. А також в особистому кабінеті E-Svitlo та однойменному додатку.

