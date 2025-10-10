Массированный удар по Киеву: где в Украине уже вводят графики аварийных отключений света

Из-за последствий ночной комбинированной российской атаки на энергетику Сумская область перешла на графики авариных отключений света. Об этом говорится в Telegram-канале "Сумыоблэнерго".

Отключение света. Фото: из открытых источников

Сообщается, что на территории Сумской области введены графики аварийных отключений по указанию НЭК "Укрэнерго".

"В настоящее время графики аварийных отключений действуют на 10 очередей потребителей", — отметили в облэнерго.

Причина введения аварийных графиков – последствия российской атаки на энергетику.

Стоит напомнить, что графики аварийных отключений применяются в аварийных случаях, когда за очень короткий срок нужно немедленно снизить величину потребляемой мощности из сети.

Также обращается внимание, что очереди при аварийных графиках и графиках почасовых отключений не одинаковы.

Очередь при аварийных отключениях отображается в реальном времени на сайте АО "Сумыоблэнерго" в разделе "Потребителям"-"Отключение" по конкретному адресу или номеру счета. А также в личном кабинете E-Svitlo и одноименном приложении.

