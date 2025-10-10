logo

Массированный удар по Киеву: где в Украине уже вводят графики аварийных отключений света
commentss НОВОСТИ Все новости

Массированный удар по Киеву: где в Украине уже вводят графики аварийных отключений света

Из-за удара по Украине Сумская область ввела графики авариных отключений света

10 октября 2025, 07:31
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Из-за последствий ночной комбинированной российской атаки на энергетику Сумская область перешла на графики авариных отключений света. Об этом говорится в Telegram-канале "Сумыоблэнерго".

Массированный удар по Киеву: где в Украине уже вводят графики аварийных отключений света

Отключение света. Фото: из открытых источников

Сообщается, что на территории Сумской области введены графики аварийных отключений по указанию НЭК "Укрэнерго".

"В настоящее время графики аварийных отключений действуют на 10 очередей потребителей", — отметили в облэнерго.

Причина введения аварийных графиков – последствия российской атаки на энергетику.

Стоит напомнить, что графики аварийных отключений применяются в аварийных случаях, когда за очень короткий срок нужно немедленно снизить величину потребляемой мощности из сети.

Также обращается внимание, что очереди при аварийных графиках и графиках почасовых отключений не одинаковы.

Очередь при аварийных отключениях отображается в реальном времени на сайте АО "Сумыоблэнерго" в разделе "Потребителям"-"Отключение" по конкретному адресу или номеру счета. А также в личном кабинете E-Svitlo и одноименном приложении.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 10 октября российские оккупационные войска нанесли удары беспилотниками по Запорожью, в результате чего произошел пожар, погиб ребенок, есть пострадавшие. Об этом в соцсети сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Киеве в результате атаки вражеских дронов произошел пожар в 17-этажном доме, оттуда эвакуировали людей, 9 пострадавших. Вследствие вражеской атаки левый берег столицы остался без света, на правом также наблюдаются перебои.




