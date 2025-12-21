М’ясо різко впало в ціні: українців здивував обвал вартості популярного продукту

Наприкінці року український продуктовий ринок підніс несподіваний сюрприз. Ціни на курятину, яка ще недавно стрімко дорожчала, різко пішли вниз, і це вже помітили покупці у магазинах. За оцінками учасників ринку, падіння вартості сягнуло майже 20%, що для м’ясного сегмента є нетиповим явищем. Про це пише розповів Telegraf з посиланням на коментар заступниці комерційного директора компанії "Агро-Рось" Наталії Сайківської.

В Україні несподівано подешевшало м’ясо — що сталося з курятиною

Ще кілька місяців тому виробники говорили про зростання собівартості, логістичні проблеми та дорогі енергоносії. Однак наприкінці року ситуація різко змінилася. Гуртові ціни на курячу тушку впали до 85–90 грн за кілограм, тоді як раніше вони трималися на рівні близько 110 грн. Це поступово відображається і на роздрібних полицях, хоча магазини знижують ціни повільніше через власні запаси та контракти.

Ключова причина — перенасичення ринку. Виробники вивели значні обсяги продукції, яку потрібно швидко реалізовувати. Зберігати м’ясо стало складніше й дорожче, особливо в умовах блекаутів та нестабільного електропостачання. У результаті продавці обирають швидкий продаж навіть із меншим прибутком.

Ще один фактор — падіння купівельної спроможності населення. Через війну, міграцію та зростання витрат на комунальні послуги українці все частіше економлять на харчах. Навіть курятина, яка традиційно вважається найдоступнішим м’ясом, потрапила під тиск з боку слабшого попиту.

Станом на кінець року куряча тушка в роздробі коштує близько 99 грн за кілограм, що приблизно на 15–20 грн дешевше, ніж у середині року. Куряче філе також втратило в ціні — до 170–175 грн/кг, що стало помітним полегшенням для сімейних бюджетів.

Втім, експерти застерігають: це здешевлення може бути тимчасовим. У разі стабілізації електропостачання, скорочення пропозиції та поступового відновлення попиту ціни на м’ясо можуть знову піти вгору вже на початку нового року.

