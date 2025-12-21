Хліб стане знову дорожчим: що чекає на українців у 2026 році

В Україні поступово формується нова цінова реальність для одного з найважливіших продуктів харчування — хліба. Попри те, що хлібопекарські підприємства офіційно належать до критичної інфраструктури, фактичні умови їхньої роботи залишаються складними. Галузь дедалі більше залежить від стабільності енергопостачання, а будь-які перебої безпосередньо впливають на собівартість продукції. Про це повідомляє президент Всеукраїнської асоціації пекарів (ВАП) Юрій Дученко.

В Україні готуються до подорожчання базового продукту

За оцінками профільних експертів, у 2026 році подорожчання торкнеться не всього асортименту однаково. Найдоступніші сорти хліба масового споживання виробники намагатимуться утримувати в межах мінімального зростання, однак інші види хлібобулочних виробів можуть додати в ціні від 10 до 15 відсотків. У разі погіршення ситуації з електропостачанням або сировиною окремі позиції ризикують подорожчати більш ніж на 20%.

Основна проблема — нестача стабільних потужностей. Навіть за наявності електроенергії підприємства часто працюють у режимі жорстких лімітів, коли неможливо одночасно забезпечити повноцінну роботу печей, тістомісів та пакувальних ліній. Це змушує заводи скорочувати виробництво складніших виробів і зосереджуватися на базовому асортименті.

Додатковий тиск на ціни створюють зростання вартості сировини, подорожчання логістики та пального, а також кадровий дефіцит, який змушує підвищувати витрати на оплату праці. У сукупності ці чинники формують нову економіку виробництва хліба, де підвищення цін стає питанням часу.

Експерти наголошують: різкого стрибка вартості соціальних сортів очікувати не варто, однак повністю уникнути подорожчання у 2026 році навряд чи вдасться. Українцям радять бути готовими до поступового зростання цін і уважніше ставитися до власних споживчих витрат.

