Хлеб станет снова дороже: что ждет украинцев в 2026 году

В Украине постепенно формируется новая ценовая реальность для одного из важнейших продуктов питания – хлеба. Несмотря на то, что хлебопекарные предприятия официально относятся к критической инфраструктуре, фактические условия их работы остаются сложными. Отрасль все больше зависит от стабильности энергоснабжения, а любые перебои оказывают непосредственное влияние на себестоимость продукции. Об этом сообщает президент Всеукраинской ассоциации пекарей (ВАП) Юрий Дученко.

В Украине готовятся к удорожанию базового продукта

По оценкам профильных экспертов, в 2026 году подорожание коснется не всего ассортимента одинаково. Самые доступные сорта хлеба массового потребления производители постараются удерживать в пределах минимального роста, однако другие виды хлебобулочных изделий могут прибавить в цене от 10 до 15 процентов. При ухудшении ситуации с электроснабжением или сырьем отдельные позиции рискуют подорожать более чем на 20%.

Основная проблема – недостаток стабильных мощностей. Даже при наличии электроэнергии предприятия часто работают в режиме жестких лимитов, когда невозможно одновременно обеспечить полноценную работу печей, тестомесов и упаковочных линий. Это заставляет заводы сокращать производство более сложных изделий и сосредотачиваться на базовом ассортименте.

Дополнительное давление на цены создают рост стоимости сырья, удорожание логистики и горючего, а также кадровый дефицит, заставляющий повышать затраты на оплату труда. В совокупности эти факторы формируют новую экономику производства хлеба, где повышение цен становится вопросом времени.

Эксперты отмечают: резкого скачка стоимости социальных сортов ожидать не стоит, однако полностью избежать подорожания в 2026 году вряд ли удастся. Украинцам советуют быть готовыми к постепенному росту цен и более внимательно относиться к собственным потребительским расходам.

Напомним, портал "Комментарии" ранее писал, что с нового года предполагается резкий взлет цен на так называемый "борщовый набор".