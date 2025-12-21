Мясо резко упало в цене: украинцев удивил обвал стоимости популярного продукта

В конце года украинский продовольственный рынок преподнес неожиданный сюрприз. Цены на курятину, еще недавно стремительно дорожавшую, резко пошли вниз , и это уже заметили покупатели в магазинах. По оценкам участников рынка, падение стоимости достигло почти 20% , что для мясного сегмента является нетипичным явлением. Об этом пишет Telegraf со ссылкой на комментарий заместительницы коммерческого директора компании "Агро-Рось" Натальи Сайковской.

В Украине неожиданно подешевело мясо, что произошло с курятиной

Еще несколько месяцев назад производители говорили о росте себестоимости, логистических проблемах и дорогих энергоносителях. Однако к концу года ситуация резко изменилась. Оптовые цены на куриную тушку упали до 85–90 грн за килограмм , тогда как раньше они держались на уровне около 110 грн. Это постепенно отражается и на розничных полках, хотя магазины снижают цены медленнее из-за запасов и контрактов.

Ключевая причина – перенасыщение рынка . Производители вывели значительные объемы продукции, которую нужно быстро реализовывать. Сохранять мясо стало сложнее и дороже, особенно в условиях блекаутов и нестабильного электроснабжения . В результате продавцы выбирают быструю продажу даже с меньшей прибылью.

Еще один фактор – падение покупательной способности населения . из-за войны, миграцию и рост расходов на коммунальные услуги украинцы все чаще экономят на продовольствии. Даже курятина, традиционно считающаяся самым доступным мясом, попала под давление со стороны более слабого спроса.

По состоянию на конец года куриная тушка в рознице стоит около 99 грн за килограмм , что примерно на 15–20 грн дешевле, чем в середине года. Куриное филе также потеряло в цене — до 170-175 грн/кг , что стало заметным облегчением для семейных бюджетов.

Впрочем, эксперты предостерегают: это удешевление может быть временным . При стабилизации электроснабжения, сокращении предложения и постепенном восстановлении спроса цены на мясо могут снова пойти вверх уже в начале нового года.

