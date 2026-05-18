Люксембург вирвався вперед, США тиснуть на Європу: де люди заробляють найбільше

Світова гонка зарплат набирає обертів, а реальні доходи населення дедалі більше визначаються не лише цифрами у платіжках, а й купівельною спроможністю. Нова інфографіка Visual Capitalist, створена на основі даних Міжнародної організації праці, показала, у яких країнах люди отримують найбільші середні щомісячні зарплати з урахуванням вартості життя.

Зарплати у світі. Фото: із відкритих джерел

Абсолютним лідером рейтингу став Люксембург. Середній місячний дохід там становить близько 9,3 тисячі доларів за паритетом купівельної спроможності. Експерти пояснюють це потужним фінансовим сектором і високими зарплатами у банківській сфері.

Друге місце посіла Бельгія із показником 8,3 тисячі доларів, а третє – Нідерланди, де середній дохід перевищує 7,2 тисячі доларів на місяць.

Неочікувано високі позиції отримали і Австрія та Фінляндія. Водночас США із результатом 6,3 тисячі доларів випередили Канаду майже на 1,6 тисячі доларів щомісяця.

Аналітики звернули увагу й на несподівано скромне місце Швейцарія. Попри традиційно високі зарплати, країна опинилася нижче через надзвичайно дорогий рівень життя, який суттєво "з’їдає" доходи населення.

Серед країн Східної Європи найкращі показники мають Естонія, Латвія, Литва та Польща, яка, зокрема, вийшла на рівень понад 3 тисячі доларів на місяць за купівельною спроможністю.

Інфографіка демонструє важливий тренд: реальний добробут дедалі більше залежить не лише від розміру зарплати, а й від того, скільки товарів і послуг людина може собі дозволити після обов’язкових витрат.

На тлі глобальної інфляції та економічної нестабільності саме показник купівельної спроможності стає головним індикатором того, де життя справді стає заможнішим.

Читайте також на порталі "Коментарі" — шокуючі зарплати медиків: де лікарям платять майже 64 тисячі.