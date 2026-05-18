Люксембург вырвался вперед, США давят на Европу: где люди зарабатывают больше всего

Мировая гонка зарплат набирает обороты, а реальные доходы населения все больше определяются не только цифрами в платежках, но и покупательной способностью. Новая инфографика Visual Capitalist, созданная на основе данных Международной организации труда, показала, в каких странах люди получают самые средние ежемесячные зарплаты с учетом стоимости жизни.

Абсолютным лидером рейтинга стал Люксембург. Средний месячный доход там составляет около 9,3 тысяч долларов по паритету покупательной способности. Эксперты объясняют это мощным финансовым сектором и высокими зарплатами в банковской сфере.

Второе место заняла Бельгия с показателем 8,3 тысяч долларов, а третье – Нидерланды, где средний доход превышает 7,2 тысяч долларов в месяц.

Неожиданно высокие позиции получили и Австрия и Финляндия. В то же время США с результатом 6,3 тысяч долларов опередили Канаду почти на 1,6 тысяч долларов ежемесячно.

Аналитики обратили внимание на неожиданно скромное место Швейцария. Несмотря на традиционно высокие зарплаты, страна оказалась ниже из-за очень дорогого уровня жизни, который существенно "съедает" доходы населения.

Среди стран Восточной Европы лучшие показатели у Эстонии, Латвии, Литвы и Польши, которая, в частности, вышла на уровень более 3 тысяч долларов в месяц по покупательной способности.

Инфографика демонстрирует важный тренд: реальное благосостояние все больше зависит не только от размера зарплаты, но и от того, сколько товаров и услуг человек может позволить себе после обязательных затрат.

На фоне глобальной инфляции и экономической нестабильности именно показатель покупательной способности становится главным индикатором того, где жизнь действительно становится более богатой.

