Шокуючі зарплати медиків: де лікарям платять майже 64 тисячі

У 2026 році зарплати українських медиків різко зросли, і деякі цифри вже виглядають несподівано навіть для самих працівників системи охорони здоров’я. Йдеться насамперед про лікарів екстреної допомоги, які сьогодні можуть отримувати значно більше, ніж ще кілька місяців тому. У деяких регіонах доходи медиків уже наближаються до 64 тисяч гривень.

Як повідомляють "Коментарі", про це пишуть Новини.Live. Міністерство охорони здоров’я декларує мінімальний рівень оплати для лікарів від 35 тисяч гривень, однак фактичні виплати часто значно вищі завдяки доплатам.

Де платять найбільше

Найвищі зарплати зафіксовані у сфері екстреної медичної допомоги. Саме тут відбулося найстрімкіше зростання.

Херсонська область – 63 900 грн

Київ – 46 500 грн

Донецька область – 45 900 грн

Ще один показовий приклад – Миколаївська область, де зарплати зросли з 27 тисяч до понад 42 тисяч гривень.

Водночас підвищення торкнулося не лише лікарів. Фельдшери, парамедики та медичні техніки також отримують значно більше, зокрема до 45 тисяч гривень у прифронтових регіонах.

Чому зарплати так зросли

Основна причина – збільшення фінансування. У 2026 році на екстрену медицину спрямували 13,1 млрд гривень, що на 2 млрд більше, ніж торік.

Крім того, медики отримують додаткові виплати за складні умови роботи.

Йдеться про надбавки за ризик, роботу в зоні бойових дій та спеціальні коефіцієнти, які можуть суттєво підвищити кінцеву зарплату.

Наприклад:

– коефіцієнт 1,7 застосовується для сільської місцевості

– коефіцієнт 1,2 – для гірських районів

Саме ці фактори і формують рекордні суми.

Що із зарплатами сімейних лікарів

У первинній ланці ситуація інша. Тут рівень доходу напряму залежить від кількості пацієнтів.

Середня зарплата сімейного лікаря становить близько 30 385 грн, але може бути вищою за умови більшої кількості декларацій.

Лідери за оплатою:

Закарпатська область – 37 700 грн

Київ – 36 900 грн

Кіровоградська область – 35 300 грн

Чого чекати далі

Експерти прогнозують, що тенденція до зростання зарплат збережеться, особливо в регіонах із підвищеним навантаженням.

Медична система поступово переходить до моделі, де оплата праці більше залежить від умов роботи та ефективності, а не лише від посади.

Читайте також в "Коментарях", як “здорові” продукти заважають схуднути.