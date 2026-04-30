Шокирующие зарплаты медиков: где врачам платят почти 64 тысячи

В 2026 году зарплаты украинских медиков резко выросли, и некоторые цифры уже смотрятся неожиданно даже для самих работников системы здравоохранения. Речь идет прежде всего о врачах экстренной помощи, которые сегодня могут получать гораздо больше, чем еще несколько месяцев назад. В некоторых регионах доходы медиков уже приближаются к 64 тысячам гривен .

Как сообщают "Комментарии", об этом пишут Новости. Live. Министерство здравоохранения декларирует минимальный уровень оплаты для врачей от 35 тысяч гривен, однако фактические выплаты зачастую значительно выше благодаря доплатам.

Где платят больше всего

Самые высокие зарплаты зафиксированы в сфере экстренной медицинской помощи. Именно здесь произошел самый стремительный рост.

Херсонская область – 63 900 грн

Киев – 46 500 грн

Донецкая область – 45 900 грн

Еще один показательный пример – Николаевская область, где зарплаты выросли с 27 тысяч до более 42 тысяч гривен.

В то же время повышение коснулось не только врачей. Фельдшеры, парамедики и медицинские техники также получают гораздо больше , в том числе до 45 тысяч гривен в прифронтовых регионах.

Почему зарплаты так выросли

Основная причина – увеличение финансирования. В 2026 году на экстренную медицину направили 13,1 млрд гривен, что на 2 млрд больше, чем в прошлом.

Кроме того, медики получают дополнительные выплаты за сложные условия работы.

Речь идет о надбавках за риск, работе в зоне боевых действий и специальных коэффициентах , которые могут существенно повысить конечную зарплату.

Например:

– коэффициент 1,7 применяется для сельской местности

– коэффициент 1,2 – для горных районов

Именно эти факторы и формируют рекордные суммы.

Что с зарплатами семейных врачей

В первичном звене ситуация другая. Здесь уровень дохода напрямую зависит от количества пациентов.

Средняя зарплата семейного врача составляет около 30 385 грн , но может быть выше при большем количестве деклараций.

Лидеры по оплате:

Закарпатская область – 37 700 грн

Киев – 36 900 грн

Кировоградская область – 35 300 грн

Чего ждать дальше

Эксперты прогнозируют, что тенденция роста зарплат сохранится, особенно в регионах с повышенной нагрузкой.

Медицинская система постепенно переходит к модели, где оплата труда больше зависит от условий работы и эффективности , а не только от должности.

