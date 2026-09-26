Людству прийде кінець: Білл Гейтс попередив про найнебезпечніший сценарій

Штучний інтелект вже досяг такого рівня розвитку, що за певних обставин його використання може призвести до загибелі величезної кількості людей. Про це заявив співзасновник Microsoft Білл Гейтс в інтерв'ю, повідомляє Bloomberg.

Білл Гейтс. Фото: з відкритих джерел

За словами мільярдера, найбільш серйозний ризик виникає у ситуації, коли сучасні ІІ-інструменти опиняються в руках людей, які мають намір використати технологію на шкоду. Гейтс зазначив, що поєднання людського злого наміру і технологій, що швидко розвиваються, створює загрозу, масштаб якої складно переоцінити.

Бізнесмен припустив, що в екстремальному сценарії наслідки можуть призвести до загибелі до мільярда людей. При цьому він підкреслив, що повне знищення людства за допомогою штучного інтелекту уявити складніше, проте окремі катастрофічні події можуть призвести до величезної кількості жертв.

На цьому фоні Гейтс виступив за введення обов'язкових державних правил, що регулюють розробку та використання ІІ. На його думку, покладатись виключно на добровільне саморегулювання технологічних компаній недостатньо.

Зокрема, він вважає за необхідне створення в США обов'язкових стандартів безпеки для систем штучного інтелекту. Такі заходи, на його думку, повинні враховувати як комерційні можливості технології, а й потенційні ризики її застосування.

Це не перше попередження Гейтса про наслідки стрімкого розвитку ІІ. Раніше він вказував, що технологія здатна істотно змінити ринок праці і поступово взяти на себе функції фахівців у різних галузях – від медицини та юриспруденції до програмування, обслуговування клієнтів та виробництва.

Окреме занепокоєння викликають системи, які набувають дедалі більше автономності. Гейтс раніше попереджав про ризик того, що з ускладненням ІІ людям буде важче контролювати його дії.

Нові заяви підприємця прозвучали на тлі дискусії серед науковців і керівників технологічних компаній про необхідність більш жорсткого контролю за розвитком штучного інтелекту.

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