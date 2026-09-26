Человечеству придет конец: Билл Гейтс предупредил об опаснейшем сценарии

Искусственный интеллект уже достиг такого уровня развития, что при определенных обстоятельствах его использование может привести к гибели огромного количества людей. Об этом заявил сооснователь Microsoft Билл Гейтс в интервью, сообщает Bloomberg.

Билл Гейтс. Фото: из открытых источников

По словам миллиардера, наиболее серьезный риск возникает в ситуации, когда современные ИИ-инструменты оказываются в руках людей, намеренных использовать технологию во вред. Гейтс отметил, что сочетание человеческого злого умысла и быстро развивающихся технологий создает угрозу, масштаб которой сложно переоценить.

Бизнесмен допустил, что в экстремальном сценарии последствия могут привести к гибели до миллиарда человек. При этом он подчеркнул, что полное уничтожение человечества с помощью искусственного интеллекта представить сложнее, однако отдельные катастрофические события вполне могут привести к огромному числу жертв.

На этом фоне Гейтс выступил за введение обязательных государственных правил, регулирующих разработку и использование ИИ. По его мнению, полагаться исключительно на добровольное саморегулирование технологических компаний недостаточно.

В частности, он считает необходимым создание в США обязательных стандартов безопасности для систем искусственного интеллекта. Такие меры, по его мнению, должны учитывать не только коммерческие возможности технологии, но и потенциальные риски ее применения.

Это не первое предупреждение Гейтса о последствиях стремительного развития ИИ. Ранее он указывал, что технология способна существенно изменить рынок труда и постепенно взять на себя функции специалистов в самых разных областях – от медицины и юриспруденции до программирования, обслуживания клиентов и производства.

Отдельную обеспокоенность вызывают системы, которые получают все больше автономности. Гейтс ранее предупреждал о риске того, что по мере усложнения ИИ людям будет труднее контролировать его действия.

Новые заявления предпринимателя прозвучали на фоне продолжающейся дискуссии среди ученых и руководителей технологических компаний о необходимости более жесткого контроля за развитием искусственного интеллекта.

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