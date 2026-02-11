"Лукойл" втратив контроль над НПЗ у Європі через санкції, проте є важливий нюанс

Французька енергетична компанія TotalEnergies отримала повний операційний контроль над нафтопереробним заводом Zeeland у Нідерландах, 45% якого належать російському "Лукойлу". Водночас французький концерн не викуповував частку росіян, повідомляє Reuters.

Лукойл. Фото: з відкритих джерел

Генеральний директор TotalEnergies Патрік Пуянне пояснив, що чинна угода дозволяє компанії тимчасово самостійно управляти підприємством. Total постачає всю сиру нафту на НПЗ, покриває операційні витрати та отримує всю вироблену продукцію.

"Було зрозуміло, що “Лукойл” має піти… але це їхня справа — кому продавати", — заявив він.

Така модель діятиме, поки російська компанія не знайде покупця на свою частку.

"Лукойл" придбав 45% акцій Zeeland у 2009 році приблизно за 725 млн доларів – тоді угоду розглядали як крок до розширення енергетичного впливу РФ у Європі. Нині ж ситуація змінилася: у жовтні 2025 року США запровадили санкції проти "Лукойлу" та "Роснефті", що змусило європейські країни шукати способи зберегти стабільну роботу НПЗ із російською участю.

Уряд Нідерландів наголосив, що рішення щодо управління заводом є корпоративною справою, оскільки сам НПЗ формально не перебуває під санкціями.

Раніше TotalEnergies повідомила про зростання прибутку від нафтопереробки у четвертому кварталі більш ніж на 200%. На тлі санкцій "Лукойл" намагався продати закордонні активи трейдеру Gunvor, однак угода зірвалася після заяв Мінфіну США про його зв’язки з Кремлем.

