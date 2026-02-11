logo_ukra

США жорстко поставили на місце РФ та Китай: у Москві волають про дискримінацію

США відрізали РФ та Китай від нафти Венесуели

11 лютого 2026, 15:13
Автор:
Кравцев Сергей

Мінфін США видав ліцензію, яка дозволяє американським компаніям постачати Венесуелі обладнання та технології для видобутку нафти та газу. Водночас вона забороняє будь-які транзакції для РФ та Китаю. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомляє офіційний сайт Міністерства фінансів США.

США жорстко поставили на місце РФ та Китай: у Москві волають про дискримінацію

Нафта. Фото: із відкритих джерел

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) видало три ліцензії, які встановлюють умови для угод з урядом Венесуели, державною нафтовою компанією Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA) та компаніями, де PDVSA володіє 50% і більше акцій.

Відповідно до нових правил, будь-які угоди з урядом Венесуели або державною енергетичною компанією PDVSA мають укладатися виключно за законами США. У разі виникнення суперечок їх розв'язуватимуть лише в американських судах.

Гроші за угодами мають надходити лише до фондів, які контролюють США. При цьому створювати нові спільні підприємства для видобутку нафти чи газу у Венесуелі заборонено.

Також під повною забороною будь-які операції з компаніями чи особами з Росії, Ірану, КНДР та Куби.

Нафтовидобувні компанії потребуватимуть дозволу США на використання спецобладнання та імпорт бурових установок, що потрібні для розширення видобутку нафти у Венесуелі.

У Росії відреагували на заборону будь-яких операцій у Венесуелі. Зокрема, міністр закордонних справ країни-агресорки Сергій Лавров назвав це "дискримінацією".

"Рішення США обмежити доступ Росії, Китаю та Ірану до венесуельських нафтових проєктів – це пряма дискримінація", — наголосив він.

У Венесуелі видобувають майже мільйон барелів нафти на добу. Згідно з оцінками Управління енергетичної інформації (EIA) США, вже найближчими місяцями цей показник може зрости на 20%.

Джерело: https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20260210_33
