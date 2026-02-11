logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.03

EUR/UAH

51.21

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события США жестко поставили на место РФ и Китай: в Москве взывают о дискриминации
commentss НОВОСТИ Все новости

США жестко поставили на место РФ и Китай: в Москве взывают о дискриминации

США отрезали РФ и Китай от нефти Венесуэлы

11 февраля 2026, 15:13
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Минфин США выдал лицензию, позволяющую американским компаниям поставлять Венесуэле оборудование и технологии для добычи нефти и газа. В то же время, она запрещает любые транзакции для РФ и Китая. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает официальный сайт Министерства финансов США.

США жестко поставили на место РФ и Китай: в Москве взывают о дискриминации

Нефть. Фото: из открытых источников

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало три лицензии, устанавливающие условия для соглашений с правительством Венесуэлы, государственной нефтяной компанией Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) и компаниями, где PDVSA владеет 50% и более акций.

Согласно новым правилам, любые соглашения с правительством Венесуэлы или государственной энергетической компанией PDVSA должны заключаться исключительно по законам США. В случае возникновения споров их будут разрешать только в американских судах.

Деньги по сделкам должны поступать только в фонды, контролирующие США. При этом создавать новые совместные предприятия по добыче нефти или газа в Венесуэле запрещено.

Также под полным запретом любые операции с компаниями или лицами из России, Ирана, КНДР и Кубы.

Нефтедобывающие компании потребуют разрешения США на использование спецоборудования и импорта буровых установок, необходимых для расширения добычи нефти в Венесуэле.

В России отреагировали на запрет каких-либо операций в Венесуэле. В частности, министр иностранных дел страны-агрессорки Сергей Лавров назвал это "дискриминацией".

"Решение США ограничить доступ России, Китая и Ирана к венесуэльским нефтяным проектам – это прямая дискриминация", — подчеркнул он.

В Венесуэле добывают около миллиона баррелей нефти в сутки. Согласно оценкам Управления энергетической информации (EIA) США, уже в ближайшие месяцы этот показатель может возрасти на 20%.

Читайте на портале "Комментарии" — Кремль отреагировал на заявление Трампа об отказе Индии от российской нефти.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20260210_33
Теги:

Новости

Все новости