"Лукойл" потерял контроль над НПЗ в Европе из-за санкций, однако есть важный нюанс

Французская энергетическая компания TotalEnergies получила полный операционный контроль над нефтеперерабатывающим заводом Zeeland в Нидерландах, 45% которого принадлежат российскому "Лукойлу". В то же время французский концерн не выкупал долю россиян, сообщает Reuters.

Лукойл. Фото: из открытых источников

Генеральный директор TotalEnergies Патрик Пуянне объяснил, что действующее соглашение позволяет компании временно самостоятельно управлять предприятием. Total снабжает всю сырую нефть на НПЗ, покрывает операционные расходы и получает всю производимую продукцию.

"Было понятно, что "Лукойл" должен уйти... но это их дело — кому продавать", — заявил он.

Такая модель будет действовать, пока российская компания не найдет покупателя на свою долю.

"ЛУКойл" приобрел 45% акций Zeeland в 2009 году примерно за 725 млн долларов – тогда соглашение рассматривалось как шаг к расширению энергетического влияния РФ в Европе. Сейчас ситуация изменилась: в октябре 2025 года США ввели санкции против "Лукойла" и "Роснефти", что заставило европейские страны искать способы сохранить стабильную работу НПЗ с российским участием.

Правительство Нидерландов подчеркнуло, что решение по управлению заводом является корпоративным делом, поскольку само НПЗ формально не находится под санкциями.

Ранее TotalEnergies сообщила о росте прибыли от нефтепереработки в четвертом квартале более чем на 200%. На фоне санкций "ЛУКойл" пытался продать зарубежные активы трейдеру Gunvor, однако соглашение сорвалось после заявлений Минфина США о его связях с Кремлем.

