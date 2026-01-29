logo_ukra

Головна Новини Суспільство події "Лукойл" покидає Захід: кому дістануться зарубіжні активи російського гіганта
"Лукойл" покидає Захід: кому дістануться зарубіжні активи російського гіганта

Американський інвестиційний фонд Carlyle значно розширить свої активи

29 січня 2026, 13:20
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Російський нафтовий гігант "Лукойл" уклав угоду щодо продажу своїх міжнародних активів американському інвестиційному фонду Carlyle. Про це йдеться у заяві компанії.

"Лукойл" покидає Захід: кому дістануться зарубіжні активи російського гіганта

Лукойл. Фото: з відкритих джерел

У прес-службі "Лукойла" поінформували, що в угоду не входять активи у Казахстані, які залишаться у власності російської компанії та продовжать діяльність в межах поточної ліцензії.

Угода з американським інвестиційним фондом має бути підтримана Офісом контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США.                   

"Компанія також продовжує переговори з іншими потенційними покупцями", — сказано у заяві "Лукойла".

Читайте також на порталі "Коментарі" — американська нафтова компанія Chevron та приватна інвестиційна фірма Quantum Capital Group, заснована техаським нафтовим магнатом Уїлом ВанЛо, подали спільну заявку на купівлю закордонних активів російського "Лукойлу". Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в матеріалі "Financial Times".                                          

Також видання "Коментарі" повідомляло — Міністерство фінансів США продовжило дію тимчасового дозволу, який дає змогу закордонним автозаправним мережам російської компанії "Лукойл" і надалі працювати без застосування повного пакета санкцій.

Йдеться про продовження так званої генеральної ліцензії, що дозволяє АЗС, які пов’язані з "Лукойлом" та розташовані за межами Росії, здійснювати операційну діяльність у звичайному режимі. Про це офіційно повідомив Мінфін США.  Згідно з новим рішенням, генеральна ліцензія діятиме до кінця квітня 2026 року.




Джерело: https://lukoil.ru/PressCenter/Pressreleases/Pressrelease/lukoil-zakliuchil-soglashenie-s-carlyle-o-prodazhe
