Стало відомо, хто вже поклав око на закордонні активи "Лукойлу"

Американська нафтова компанія Chevron та приватна інвестиційна фірма Quantum Capital Group, заснована техаським нафтовим магнатом Уїлом ВанЛо, подали спільну заявку на купівлю закордонних активів російського "Лукойлу". Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в матеріалі "Financial Times".

Лукойл. Фото: з відкритих джерел

Джерела видання зазначають, що у разі укладання угоди Chevron та Quantum планують поділити між собою активи, які сам "Лукойл" оцінює у 22 млрд доларів. Ціна пропозиції компаній поки що не розголошується.

Зокрема, Chevron може бути зацікавлений у 5% "Лукойлу" в казахстанському нафтовому родовищі Тенгіз.

ЗМІ зазначає, пропозиція охоплює нафтогазовидобувні активи, нафтопереробні заводи та понад 2000 автозаправних станцій у Європі та Азії.

За словами співрозмовників FT, Quantum та Chevron розраховує на довгострокове володіння активами. Такий підхід, можливо, може отримати підтримку адміністрації президента США Дональда Трампа.

"Ми зацікавлені в такому відчуженні, яке передбачає передачу цих активів у власність американського власника та оператора на необмежений термін. Нас не влаштовує модель "купив і швидко продав", тож це дійсно привабливий варіант", — сказав один з американських чиновників.

