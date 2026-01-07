logo

Стало известно, кто уже положил глаз на зарубежные активы "Лукойла"

FT пишет о том, что зарубежные активы "Лукойла" хотят разделить между собой две американские компании

7 января 2026, 13:17
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Американская нефтяная компания Chevron и частная инвестиционная фирма Quantum Capital Group, основанная техасским нефтяным магнатом Уилом ВанЛо, подали совместную заявку на покупку зарубежных активов российского "Лукойла". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Financial Times".

Стало известно, кто уже положил глаз на зарубежные активы "Лукойла"

Лукойл. Фото: из открытых источников

Источники издания отмечают, что в случае заключения сделки Chevron и Quantum планируют поделить между собой активы, которые сам "Лукойл" оценивает в 22 млрд долларов. Цена предложения компаний пока не разглашается.

В частности, Chevron может быть заинтересован в доле в 5% "Лукойла" в казахстанском нефтяном месторождении Тенгиз.

СМИ отмечает, предложение охватывает нефтегазодобывающие активы, нефтеперерабатывающие заводы и более 2000 автозаправочных станций в Европе и Азии.

По словам собеседников FT, Quantum и Chevron рассчитыва на долгосрочное владение активами. Такой подход, вероятно, может получить поддержку администрации президента США Дональда Трампа.

"Мы заинтересованы в таком отчуждении, которое предполагает передачу этих активов в собственность американского собственника и оператора на неограниченный срок. Нас не устраивает модель "купил и быстро продал", так что это действительно привлекательный вариант", — сказал один из американских чиновников.

Читайте также на портале "Комментарии" — Министерство финансов США продлило действие временного разрешения, позволяющего зарубежным автозаправочным сетям российской компании "ЛУКойл" и в дальнейшем работать без применения полного пакета санкций.



