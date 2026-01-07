Стало известно, кто уже положил глаз на зарубежные активы "Лукойла"

Американская нефтяная компания Chevron и частная инвестиционная фирма Quantum Capital Group, основанная техасским нефтяным магнатом Уилом ВанЛо, подали совместную заявку на покупку зарубежных активов российского "Лукойла". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Financial Times".

Лукойл. Фото: из открытых источников

Источники издания отмечают, что в случае заключения сделки Chevron и Quantum планируют поделить между собой активы, которые сам "Лукойл" оценивает в 22 млрд долларов. Цена предложения компаний пока не разглашается.

В частности, Chevron может быть заинтересован в доле в 5% "Лукойла" в казахстанском нефтяном месторождении Тенгиз.

СМИ отмечает, предложение охватывает нефтегазодобывающие активы, нефтеперерабатывающие заводы и более 2000 автозаправочных станций в Европе и Азии.

По словам собеседников FT, Quantum и Chevron рассчитыва на долгосрочное владение активами. Такой подход, вероятно, может получить поддержку администрации президента США Дональда Трампа.

"Мы заинтересованы в таком отчуждении, которое предполагает передачу этих активов в собственность американского собственника и оператора на неограниченный срок. Нас не устраивает модель "купил и быстро продал", так что это действительно привлекательный вариант", — сказал один из американских чиновников.

