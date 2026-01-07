Стало известно, кто уже положил глаз на зарубежные активы "Лукойла"

Рубрики
Кравцев Сергей
Американская нефтяная компания Chevron и частная инвестиционная фирма Quantum Capital Group, основанная техасским нефтяным магнатом Уилом ВанЛо, подали совместную заявку на покупку зарубежных активов российского "Лукойла". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Financial Times".
Лукойл. Фото: из открытых источников
Источники издания отмечают, что в случае заключения сделки Chevron и Quantum планируют поделить между собой активы, которые сам "Лукойл" оценивает в 22 млрд долларов. Цена предложения компаний пока не разглашается.
В частности, Chevron может быть заинтересован в доле в 5% "Лукойла" в казахстанском нефтяном месторождении Тенгиз.
СМИ отмечает, предложение охватывает нефтегазодобывающие активы, нефтеперерабатывающие заводы и более 2000 автозаправочных станций в Европе и Азии.
По словам собеседников FT, Quantum и Chevron рассчитыва на долгосрочное владение активами. Такой подход, вероятно, может получить поддержку администрации президента США Дональда Трампа.
