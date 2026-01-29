"Лукойл" покидает Запад: кому достанутся зарубежные активы российского гиганта

Российский нефтяной гигант "ЛУКойл" заключил соглашение о продаже своих международных активов американскому инвестиционному фонду Carlyle. Об этом говорится в заявлении компании.

В пресс-службе "Лукойла" сообщили, что в соглашение не входят активы в Казахстане, которые останутся в собственности российской компании и продолжат деятельность в рамках текущей лицензии.

Соглашение с американским инвестиционным фондом должно быть поддержано Офисом контроля за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.

"Компания также продолжает переговоры с другими потенциальными покупателями", — говорится в заявлении "Лукойла".

Читайте на портале "Комментарии" — американская нефтяная компания Chevron и частная инвестиционная фирма Quantum Capital Group, основанная техасским нефтяным магнатом Уилом ВанЛо, подали совместную заявку на покупку зарубежных активов российского "Лукойла". Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в материале Financial Times.

Также издание "Комментарии" сообщало — Министерство финансов США продлило действие временного разрешения, позволяющего зарубежным автозаправочным сетям российской компании "ЛУКойл" и в дальнейшем работать без применения полного пакета санкций.

Речь идет о продлении так называемой генеральной лицензии, позволяющей АЗС, связанным с "Лукойлом" и расположенным за пределами России, осуществлять операционную деятельность в обычном режиме. Об этом официально сообщил Минфин США. Согласно новому решению, генеральная лицензия будет действовать до конца апреля 2026 года.



