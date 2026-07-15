Литва зіткнулася з несподіваною проблемою: скільки литовців готові захищати країну

Литва зафіксувала безпрецедентне зростання інтересу молоді до військової служби. Вперше кількість добровольців виявилася настільки високою, що існуючих можливостей армії може не вистачити для всіх бажаючих.

Литовська армія. Фото: з відкритих джерел

За даними литовських Збройних сил, у 2026 році бажання пройти обов'язкову військову службу висловили понад вісім тисяч молодих людей. Це найвищий показник за історію сучасної Литви.

Майже 4,4 тисяч заяв було подано ще до офіційного оголошення списків призовників. Після публікації переліку кандидатів до армії вирішили приєднатися ще близько 3,7 тисяч юнаків та дівчат, скориставшись можливістю добровільного вступу на службу.

У Міністерстві оборони вважають такий інтерес свідченням зростання суспільної відповідальності та розуміння важливості національної безпеки на тлі складної міжнародної ситуації. За словами директора Служби військового обов'язку та комплектування Арунаса Бальчюнаса, все більше молодих литовців усвідомлюють свою роль у системі загальної оборони країни та готові особисто брати участь у її зміцненні.

Проте такий високий інтерес виявив серйозну проблему. Військова інфраструктура та навчальні центри не розраховані на таку кількість добровольців, тож цього року прийняти всіх бажаючих армія не зможе.

Для студентів, які вирішили пройти службу, влада зберегла спеціальні умови. Молоді люди можуть оформити академічну відпустку, а після завершення служби без перешкод продовжити навчання у своїх вищих навчальних закладах. Такий механізм, як розраховує влада, дозволить і надалі підтримувати високий рівень добровільного набору до армії.

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