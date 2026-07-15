logo

BTC/USD

64810

ETH/USD

1877.16

USD/UAH

44.88

EUR/UAH

51.2

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Литва столкнулась с неожиданной проблемой: сколько литовцев готово защищать страну
commentss НОВОСТИ Все новости

Литва столкнулась с неожиданной проблемой: сколько литовцев готово защищать страну

Рекордный наплыв добровольцев заставил военное руководство искать дополнительные возможности для приема новобранцев

15 июля 2026, 08:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Литва зафиксировала беспрецедентный рост интереса молодежи к военной службе. Впервые количество добровольцев оказалось настолько высоким, что существующих возможностей армии может не хватить для приема всех желающих.

Литва столкнулась с неожиданной проблемой: сколько литовцев готово защищать страну

Литовская армия. Фото: из открытых источников

По данным литовских Вооруженных сил, в 2026 году желание пройти обязательную военную службу выразили более восьми тысяч молодых людей. Это самый высокий показатель за всю историю современной Литвы.

Почти 4,4 тысячи заявлений были поданы еще до официального объявления списков призывников. После публикации перечня кандидатов к армии решили присоединиться еще около 3,7 тысячи юношей и девушек, воспользовавшись возможностью добровольного поступления на службу.

В Министерстве обороны считают такой интерес свидетельством роста общественной ответственности и понимания важности национальной безопасности на фоне сложной международной обстановки. По словам директора Службы воинской обязанности и комплектования Арунаса Бальчюнаса, все больше молодых литовцев осознают свою роль в системе всеобщей обороны страны и готовы лично участвовать в ее укреплении.

Однако столь высокий интерес выявил и серьезную проблему. Военная инфраструктура и учебные центры не рассчитаны на такое количество добровольцев, поэтому в нынешнем году принять всех желающих армия не сможет.

Для студентов, решивших пройти службу, власти сохранили специальные условия. Молодые люди могут оформить академический отпуск, а после завершения службы без препятствий продолжить обучение в своих высших учебных заведениях. Такой механизм, как рассчитывают власти, позволит и дальше поддерживать высокий уровень добровольного набора в армию.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия в самом деле готовит удар по НАТО: экс-глава МИД Украины сделал настораживающее заявление.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости