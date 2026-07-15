Литва столкнулась с неожиданной проблемой: сколько литовцев готово защищать страну

Литва зафиксировала беспрецедентный рост интереса молодежи к военной службе. Впервые количество добровольцев оказалось настолько высоким, что существующих возможностей армии может не хватить для приема всех желающих.

Литовская армия. Фото: из открытых источников

По данным литовских Вооруженных сил, в 2026 году желание пройти обязательную военную службу выразили более восьми тысяч молодых людей. Это самый высокий показатель за всю историю современной Литвы.

Почти 4,4 тысячи заявлений были поданы еще до официального объявления списков призывников. После публикации перечня кандидатов к армии решили присоединиться еще около 3,7 тысячи юношей и девушек, воспользовавшись возможностью добровольного поступления на службу.

В Министерстве обороны считают такой интерес свидетельством роста общественной ответственности и понимания важности национальной безопасности на фоне сложной международной обстановки. По словам директора Службы воинской обязанности и комплектования Арунаса Бальчюнаса, все больше молодых литовцев осознают свою роль в системе всеобщей обороны страны и готовы лично участвовать в ее укреплении.

Однако столь высокий интерес выявил и серьезную проблему. Военная инфраструктура и учебные центры не рассчитаны на такое количество добровольцев, поэтому в нынешнем году принять всех желающих армия не сможет.

Для студентов, решивших пройти службу, власти сохранили специальные условия. Молодые люди могут оформить академический отпуск, а после завершения службы без препятствий продолжить обучение в своих высших учебных заведениях. Такой механизм, как рассчитывают власти, позволит и дальше поддерживать высокий уровень добровольного набора в армию.

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