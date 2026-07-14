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Россия в самом деле готовит удар по НАТО: экс-глава МИД Украины сделал настораживающее заявление

Борис Тарасюк считает, что политические споры вокруг Волынской трагедии играют на руку Кремлю, тогда как главной угрозой для Европы остается возможная новая агрессия России

14 июля 2026, 14:39
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Кравцев Сергей

На фоне сохраняющейся угрозы со стороны России Украина и Польша должны отказаться от взаимных исторических претензий и сосредоточиться на вопросах общей безопасности. Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Украины Борис Тарасюк.

Россия в самом деле готовит удар по НАТО: экс-глава МИД Украины сделал настораживающее заявление

Россия и НАТО. Фото: из открытых источников

В интервью РБК-Украина дипломат отметил, что многие аналитические центры предупреждают о высокой вероятности того, что уже в период 2027–2029 годов Россия может предпринять попытку вооруженной агрессии против одной или нескольких стран НАТО. По его словам, именно эта угроза должна стать главным приоритетом для европейских союзников.

Борис Тарасюк раскритиковал использование исторических тем в политической борьбе между Киевом и Варшавой. В частности, он напомнил о решении польского Сейма 2016 года признать Волынскую трагедию геноцидом, назвав такую оценку несправедливой. 

Экс-министр рассказал, что тогда в знак несогласия сложил полномочия председателя парламентского комитета по межпарламентским связям с Польшей.

По мнению дипломата, сегодня история вновь становится инструментом внутренней политики, а отдельные польские политики используют антиукраинскую риторику для достижения собственных электоральных целей.

Борис Тарасюк подчеркнул, что политическим элитам обеих стран необходимо отказаться от взаимных обвинений и сосредоточиться на совместном противодействии российской угрозе. По его словам, дальнейшее обострение украинско-польских отношений может ослабить позиции обоих государств именно в тот момент, когда безопасность всего восточного фланга Европы остается под серьезным давлением со стороны России.

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