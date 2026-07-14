Росія справді готує удар по НАТО: екс-глава МЗС України зробив насторожуючу заяву

На тлі загрози з боку Росії Україна і Польща повинні відмовитися від взаємних історичних претензій і зосередитися на питаннях спільної безпеки. Таку думку висловив колишній Міністр закордонних справ України Борис Тарасюк.

Росія та НАТО. Фото: з відкритих джерел

В інтерв'ю РБК-Україна дипломат зазначив, що багато аналітичних центрів попереджають про високу ймовірність того, що вже в період 2027–2029 років Росія може спробувати збройну агресію проти однієї чи кількох країн НАТО. За його словами, саме ця загроза має стати головним пріоритетом для європейських союзників.

Борис Тарасюк розкритикував використання історичних тем у політичній боротьбі між Києвом та Варшавою. Зокрема, він нагадав про рішення польського Сейму 2016 визнати Волинську трагедію геноцидом, назвавши таку оцінку несправедливою.

Екс-міністр розповів, що тоді на знак незгоди склав повноваження голови парламентського комітету міжпарламентських зв'язків з Польщею.

На думку дипломата, сьогодні історія знову стає інструментом внутрішньої політики, а окремі польські політики використовують антиукраїнську риторику задля досягнення власних електоральних цілей.

Борис Тарасюк наголосив, що політичним елітам обох країн необхідно відмовитися від взаємних звинувачень та зосередитися на спільній протидії російській загрозі. За його словами, подальше загострення українсько-польських відносин може послабити позиції обох держав саме в той момент, коли безпека всього східного флангу Європи залишається серйозним тиском з боку Росії.

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