16 лютого – День військового журналіста України: втрати професії під час повномасштабної війни

16 лютого в Україні відзначають День військового журналіста. Дату встановлено на вшанування пам’яті військового журналіста, редактора телерадіостудії Міністерства оборони України "Бриз" капітана 3 рангу Дмитра Лабуткіна, який загинув 16 лютого 2015 року поблизу Дебальцевого на Донеччині під час виконання службових обов’язків.

День військового журналіста: статистика загиблих, поранених і незаконно ув’язнених медійників

Свято присвячене журналістам, які працюють у зоні бойових дій, документують перебіг війни, фіксують наслідки обстрілів і воєнні злочини, а також забезпечують інформаційне висвітлення діяльності Сил оборони України.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну журналістська діяльність у прифронтових районах та в зоні бойових дій супроводжується підвищеним рівнем ризику. За даними міжнародної організації "Репортери без кордонів" (RSF), з 2022 року понад 175 журналістів стали жертвами зловживань з боку Росії. Йдеться про поранення, обстріли, незаконні затримання, катування та інші порушення, які правозахисники кваліфікують як складові воєнних злочинів.

Станом на початок 2026 року загальна кількість журналістів, загиблих під час виконання професійних обов’язків з 2022 року, становить 16 осіб. Із них 15 загинули на території України внаслідок бойових дій або атак безпілотників, одна журналістка – Вікторія Рощина – померла під час ув’язнення в Росії.

За інформацією RSF, щонайменше 53 українські та іноземні журналісти отримали поранення під час підготовки матеріалів у зоні бойових дій. У 2025 році окрему загрозу для представників медіа становили атаки російських FPV-дронів у прифронтових районах і навіть у віддалених населених пунктах.

Крім того, 26 українських журналістів наразі утримуються на території Росії або на тимчасово окупованих територіях. Правозахисні організації повідомляють про випадки фізичного та психологічного тиску щодо них.

День військового журналіста в Україні є професійною датою, що відзначає внесок медійників у документування війни та водночас акцентує на безпекових ризиках, з якими вони стикаються під час виконання службових обов’язків.

Читайте також в "Коментарях", яке свято відзначають 16 лютого.