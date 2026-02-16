16 февраля – День военного журналиста Украины: потери профессии во время полномасштабной войны

16 февраля в Украине отмечается День военного журналиста. Дата установлена в память военного журналиста, редактора телерадиостудии Министерства обороны Украины "Бриз" капитана 3 ранга Дмитрия Лабуткина, погибшего 16 февраля 2015 года вблизи Дебальцево Донецкой области во время исполнения служебных обязанностей.

День военного журналиста: статистика погибших, раненых и незаконно заключенных медийщиков

Праздник посвящен журналистам, работающим в зоне боевых действий, документируют ход войны, фиксируют последствия обстрелов и военные преступления, а также обеспечивают информационное освещение деятельности Сил обороны Украины.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину журналистская деятельность в прифронтовых районах и зоне боевых действий сопровождается повышенным уровнем риска. По данным международной организации "Репортеры без границ" (RSF), с 2022 года более 175 журналистов стали жертвами злоупотреблений со стороны России. Речь идет о ранениях, обстрелах, незаконных задержаниях, пытках и других нарушениях, которые правозащитники квалифицируют как составляющие военных преступлений.

По состоянию на начало 2026 года общее количество журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей с 2022 года, составляет 16 человек. Из них 15 погибли на территории Украины в результате боевых действий или атак беспилотников, одна журналистка – Виктория Рощина – умерла во время заключения в России.

По информации RSF, по меньшей мере 53 украинских и иностранных журналиста получили ранения при подготовке материалов в зоне боевых действий. В 2025 году отдельную угрозу для представителей медиа представляли атаки российских FPV-дронов в прифронтовых районах и даже в отдаленных населенных пунктах.

Кроме того, 26 украинских журналистов находятся на территории России или на временно оккупированных территориях. Правозащитные организации сообщают о случаях физического и психологического давления на них.

День военного журналиста в Украине является профессиональной датой, которая отмечает вклад медийщиков в документирование войны и в то же время акцентирует внимание на рисках безопасности, с которыми они сталкиваются при исполнении служебных обязанностей.

