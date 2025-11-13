У Франції 85-річний чоловік, який збирався лише з'їздити до лікаря до сусіднього міста, несподівано опинився за 1500 кілометрів від будинку — у Хорватії. Як повідомляє французьке радіо ici, пенсіонер виїхав зі свого будинку на заході країни у напрямку міста Ерво, розташованого приблизно за 25 км, але повністю втратив орієнтацію і весь час продовжував їхати на схід.

85-річний пенсіонер із Франції поїхав до лікаря: яка пригода з ним трапилася

За даними бельгійського видання Nieuwsblad, пенсіонер провів за кермом 24 години, не помічаючи, що давно залишив Францію і перетнув кілька європейських кордонів. Сам чоловік зізнався, що сам не розуміє, як це могло статися. Він запевнив журналістів, що раніше ніколи не страждав на порушення пам'яті чи орієнтації і відчував себе абсолютно нормально.

Зникнення пенсіонера спочатку нікого не насторожило, але коли він не прийшов на зустріч із друзями, його оголосили у розшук. Сусіди також стурбувалися та повідомили у поліцію.

У результаті поліцейські знайшли чоловіка завдяки сигналу телефону: вони додзвонилися до нього, і він відповів з готелю в Хорватії. Наразі пенсіонер чекає, коли його зможуть повернути додому.

