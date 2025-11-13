Во Франции 85-летний мужчина, который собирался съездить к врачу в соседний город, неожиданно оказался в 1500 километрах от дома — в Хорватии. Как сообщает французское радио ici, пенсионер выехал из своего дома на западе страны в направлении города Эрво, расположенного примерно в 25 км, но полностью потерял ориентацию и все время продолжал ехать на восток.

85-летний пенсионер из Франции поехал к врачу: какое происшествие с ним случилось

По данным бельгийского издания Nieuwsblad, пенсионер провел за рулем 24 часа, не замечая, что давно покинул Францию и пересек несколько европейских границ. Сам мужчина признался, что сам не понимает, как это могло произойти. Он заверил журналистов, что раньше никогда не страдал нарушением памяти или ориентации и чувствовал себя абсолютно нормально.

Исчезновение пенсионера сначала никого не насторожило, но когда он не пришел на встречу с друзьями, его объявили в розыск. Соседи также обеспокоились и сообщили в полицию.

В результате полицейские обнаружили мужчину благодаря сигналу телефона: они дозвонились к нему, и он ответил из гостиницы в Хорватии. Теперь пенсионер ждет, когда его смогут вернуть домой.

