Німець через 60 років вирішив повернути вкрадену річ із собору
Німець через 60 років вирішив повернути вкрадену річ із собору

«Під кінець життя хочу очистити совість». Громадянин Німеччини через 60 років повернув викрадений череп у віденський собор Святого Стефана

31 жовтня 2025, 18:05
Автор:
Недилько Ксения

Пенсіонер з Німеччини майже через 60 років розкаявся в крадіжці людського черепа з катакомб віденського собору Святого Стефана і відправив його назад поштою. Про це повідомила австрійська газета Kronen Zeitung.

Німець через 60 років вирішив повернути вкрадену річ із собору

Німець через 60 років вирішив повернути вкрадену річ із собору

Пакет без зворотної адреси опинився на столі біля архіваріуса собору Франца Цехетнера.

"Коли я відкрив його, то побачив справжній людський череп. Це був не розіграш, усередині лежав лист із вибаченнями", — сказав він.

У листі невідомий зізнався: "Я вкрав цей череп, коли був молодим туристом під час екскурсії катакомбами. Тепер, наприкінці життя, хочу очистити совість".

Німець через 60 років вирішив повернути вкрадену річ із собору - фото 2

                                                                                                                                                      

За словами співробітників собору, визначити, до якого тіла ставився знайдений череп, вже неможливо: більшість останків у катакомбах належать до поховань XVIII століття.

Собор Святого Стефана — один із головних архітектурних та духовних символів Відня — щороку відвідують понад шість мільйонів людей.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав , що в Індії стався курйозний випадок, коли 74-річний Мохан Лал зі штату Біхар вирішив дізнатися, наскільки його люблять та поважають. Для цього він інсценував власну смерть і організував фальшивий похорон, запросивши односельців на свою "останню подорож".

Як повідомляє індійський телеканал NDTV, чоловік ліг на прикрашені ноші та попросив увімкнути сумну музику. Також він звернувся до родичів та друзів, щоб ті несли його труну, щоби все виглядало максимально реалістично.



