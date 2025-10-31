Пенсіонер з Німеччини майже через 60 років розкаявся в крадіжці людського черепа з катакомб віденського собору Святого Стефана і відправив його назад поштою. Про це повідомила австрійська газета Kronen Zeitung.

Німець через 60 років вирішив повернути вкрадену річ із собору

Пакет без зворотної адреси опинився на столі біля архіваріуса собору Франца Цехетнера.

"Коли я відкрив його, то побачив справжній людський череп. Це був не розіграш, усередині лежав лист із вибаченнями", — сказав він.

У листі невідомий зізнався: "Я вкрав цей череп, коли був молодим туристом під час екскурсії катакомбами. Тепер, наприкінці життя, хочу очистити совість".

За словами співробітників собору, визначити, до якого тіла ставився знайдений череп, вже неможливо: більшість останків у катакомбах належать до поховань XVIII століття.

Собор Святого Стефана — один із головних архітектурних та духовних символів Відня — щороку відвідують понад шість мільйонів людей.

