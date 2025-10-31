Пенсионер из Германии спустя почти 60 лет раскаялся в краже человеческого черепа из катакомб венского собора Святого Стефана и отправил его обратно по почте. Об этом рассказала австрийская газета Kronen Zeitung.

Немец через 60 лет решил вернуть украденную вещь из собора

Пакет без обратного адреса оказался на столе у архивариуса собора Франца Цехетнера.

"Когда я открыл его, то увидел настоящий человеческий череп. Это был не розыгрыш, внутри лежало письмо с извинениями", — сказал он.

В письме неизвестный признался: "Я украл этот череп, когда был молодым туристом во время экскурсии по катакомбам. Теперь, под конец жизни, я хочу очистить совесть".

По словам сотрудников собора, определить, к какому телу относился найденный череп, уже невозможно: большинство останков в катакомбах относятся к захоронениям XVIII века.

Собор Святого Стефана — один из главных архитектурных и духовных символов Вены — ежегодно посещают более шести миллионов человек.

