Немец через 60 лет решил вернуть украденную вещь из собора
Немец через 60 лет решил вернуть украденную вещь из собора

«Под конец жизни я хочу очистить совесть». Гражданин Германии через 60 лет вернул украденный череп в венский собор Святого Стефана

31 октября 2025, 18:05
Автор:
Недилько Ксения

Пенсионер из Германии спустя почти 60 лет раскаялся в краже человеческого черепа из катакомб венского собора Святого Стефана и отправил его обратно по почте. Об этом рассказала австрийская газета Kronen Zeitung.

Немец через 60 лет решил вернуть украденную вещь из собора

Немец через 60 лет решил вернуть украденную вещь из собора

Пакет без обратного адреса оказался на столе у архивариуса собора Франца Цехетнера.

"Когда я открыл его, то увидел настоящий человеческий череп. Это был не розыгрыш, внутри лежало письмо с извинениями", — сказал он.

В письме неизвестный признался: "Я украл этот череп, когда был молодым туристом во время экскурсии по катакомбам. Теперь, под конец жизни, я хочу очистить совесть".

Немец через 60 лет решил вернуть украденную вещь из собора - фото 2

                                                                                                                                  

По словам сотрудников собора, определить, к какому телу относился найденный череп, уже невозможно: большинство останков в катакомбах относятся к захоронениям XVIII века.

Собор Святого Стефана — один из главных архитектурных и духовных символов Вены — ежегодно посещают более шести миллионов человек.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Индии произошел курьезный случай, когда 74-летний Мохан Лал из штата Бихар решил узнать, насколько его любят и уважают. Для этого он инсценировал собственную смерть и организовал фальшивые похороны, пригласив односельчан на свое "последнее путешествие".

Как сообщает индийский телеканал NDTV, мужчина лег на украшенные носилки и попросил включить грустную музыку. Также он обратился к родственникам и друзьям, чтобы те несли его гроб, чтобы все выглядело максимально реалистично.



