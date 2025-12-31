logo_ukra

2026 вже почався: перші країни зустріли Новий рік (ФОТО)
НОВИНИ

2026 вже почався: перші країни зустріли Новий рік (ФОТО)

Новий рік розпочався на островах Тихого океану. Кіритіматі, Нова Зеландія та Австралія першими зустріли свято масштабними феєрверками.

31 грудня 2025, 15:35
Автор:
avatar

Slava Kot

Новий рік традиційно розпочав свою подорож планетою з найвіддаленіших куточків Тихого океану. Першими у новий календарний рік вступили мешканці острова Різдва, відомого також як Кіритіматі, що належить державі Кірибаті. Цей розтягнутий ланцюг атолів, розташований між Гаваями та Австралією, вже багато років утримує неофіційний статус "першого місця на Землі", де настає Новий рік.

2026 вже почався: перші країни зустріли Новий рік (ФОТО)

Новий рік. Фото з відкритих джерел

Після Кірибаті о 13:00 за Києвом, у новий 2026 рік увійшли Нова Зеландія, Самоа, Тонга та Токелау. У новозеландському Окленді північ зустріли масштабними феєрверками та світловими шоу, які стали головною подією новорічної ночі. Вулиці міст наповнилися тисячами людей, а святкові трансляції швидко розійшлися соціальними мережами.

Слідом за ними 2026 рік офіційно настав і в Австралії. Найбільше шоу, як і щороку, відбулося в Сіднеї. Тут феєрверки вибухали над затокою Порт-Джексон, а також запускалися з Гарбор-Брідж і Оперного театру, де зібрався величезний натовп глядачів.

2026 вже почався: перші країни зустріли Новий рік (ФОТО) - фото 2

Новий рік в Австралії. Фото: Reuters

2026 вже почався: перші країни зустріли Новий рік (ФОТО) - фото 2

Феєрверк над мостом Гарбор-Брідж у Сіднеї. Фото: Associated Press

2026 вже почався: перші країни зустріли Новий рік (ФОТО) - фото 2

Феєрверк над мостом Гарбор-Брідж у Сіднеї. Фото: Associated Press

2026 вже почався: перші країни зустріли Новий рік (ФОТО) - фото 2

Новий рік в Австралії. Фото: Reuters

2026 вже почався: перші країни зустріли Новий рік (ФОТО) - фото 2

Новий рік в Австралії. Фото: Reuters

Святкування Нового року на планеті триває 26 годин, адже Земля поділена на 39 часових зон. Після Австралії Новий рік настає в Японії, Кореї, Китаї, країн Південно-Східної Азії, а згодом зустрічання 2026 року відбуваються у Європі та Америці.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Китаї масово скасовують святкування Нового року.

Також "Коментарі" писали про те, чому Новий рік починається 1 січня, а не в інший день.



