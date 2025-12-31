2026 вже почався: перші країни зустріли Новий рік (ФОТО)

Новий рік традиційно розпочав свою подорож планетою з найвіддаленіших куточків Тихого океану. Першими у новий календарний рік вступили мешканці острова Різдва, відомого також як Кіритіматі, що належить державі Кірибаті. Цей розтягнутий ланцюг атолів, розташований між Гаваями та Австралією, вже багато років утримує неофіційний статус "першого місця на Землі", де настає Новий рік.

Новий рік. Фото з відкритих джерел

Після Кірибаті о 13:00 за Києвом, у новий 2026 рік увійшли Нова Зеландія, Самоа, Тонга та Токелау. У новозеландському Окленді північ зустріли масштабними феєрверками та світловими шоу, які стали головною подією новорічної ночі. Вулиці міст наповнилися тисячами людей, а святкові трансляції швидко розійшлися соціальними мережами.

Слідом за ними 2026 рік офіційно настав і в Австралії. Найбільше шоу, як і щороку, відбулося в Сіднеї. Тут феєрверки вибухали над затокою Порт-Джексон, а також запускалися з Гарбор-Брідж і Оперного театру, де зібрався величезний натовп глядачів.

Новий рік в Австралії. Фото: Reuters

Святкування Нового року на планеті триває 26 годин, адже Земля поділена на 39 часових зон. Після Австралії Новий рік настає в Японії, Кореї, Китаї, країн Південно-Східної Азії, а згодом зустрічання 2026 року відбуваються у Європі та Америці.

