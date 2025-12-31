logo

commentss НОВОСТИ Все новости

2026 год уже начался: первые страны встретили Новый год (ФОТО)

Новый год начался на островах Тихого океана. Киритимати, Новая Зеландия и Австралия первыми встретили праздник масштабными фейерверками.

31 декабря 2025, 15:35
Автор:
avatar

Slava Kot

Новый год традиционно начал свое путешествие по планете из самых отдаленных уголков Тихого океана. Первыми в новый календарный год вступили жители острова Рождества, известного также как Киритимати, принадлежащий государству Кирибати. Эта растянутая цепь атоллов, расположенная между Гавайями и Австралией, уже много лет удерживает неофициальный статус "первого места на Земле", где наступает Новый год.

Новый год. Фото из открытых источников

После Кирибати в 13:00 по Киеву, в новый 2026 вошли Новая Зеландия, Самоа, Тонга и Токелау. В новозеландском Окленде полночь встретили масштабными фейерверками и световыми шоу, которые стали главным событием в новогоднюю ночь. Улицы городов наполнились тысячами людей, а праздничные трансляции быстро разошлись по социальным сетям.

Вслед за ними 2026 год официально пришел и в Австралию. Самое большое шоу, как и каждый год, состоялось в Сиднее. Здесь фейерверки взрывались над заливом Порт-Джексон, а также запускались из Харбор-Бридж и Оперного театра, где собралась огромная толпа зрителей.

Новый год в Австралии. Фото: Reuters

Фейерверк над мостом Харбор-Бридж в Сиднее. Фото: Associated Press

Фейерверк над мостом Харбор-Бридж в Сиднее. Фото: Associated Press

Новый год в Австралии. Фото: Reuters

Новый год в Австралии. Фото: Reuters

Празднование Нового года на планете длится 26 часов, ведь Земля поделена на 39 часовых зон. После Австралии Новый год наступает в Японии, Корее, Китае, странах Юго-Восточной Азии, а затем встреча 2026 проходят в Европе и Америке.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Китае массово отменяют празднование Нового года.

Также "Комментарии" писали о том, почему Новый год начинается 1 января, а не в другой день.



